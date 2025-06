Felemás győzelmet aratott az Anthropic a szerzők ellen

Fontos pert nyert meg az Anthropic kedden az Egyesült Államokban, mely hatással lehet az AI-modelleket fejlesztő cégek és a szerzők más jogvitás eseteinek kimenetelére. A csoportos keresetben, melyet írók indÍtottak az Amazon által is dollármilliárdokkal támogatott vállalat ellen, az eljáró bíró kimondta, hogy az érintett könyvek felhasználása az AI-modellek tanításához nem minősül illegálisnak.

William Alsup bíró, az Észak-Kaliforniai Kerületi Bíróság nevében az ítélet indoklásában kifejtette, hogy a könyvek felhasználása az amerikai szerzői jogban meghatározott fair use elvének megfelelő volt, mivel az Anhtropic rendszere nem lemásolta a műveket, hanem "kifejezetten transzofrmatív" módon használta fel őket új, eredeti tartalom létrehozásához.

A pert három szerző, Andrea Bartz, Charles Graeber és Kirk Wallace Johnson indította tavaly augusztusban, amiért álláspontjuk szerint az Anthropic a Claude AI modell tanításához a beleegyezésük nélkül használta fel a műveiket, illetve velük együtt több millió másik művet, melyeket jórészt illegálisan szerzett be a cég.

Budapesten nyitott új irodát az HTEC (x) A globális piacon tervezési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó, AI-first szemléletű HTEC Budapesten nyitotta meg új irodáját. A globális piacon tervezési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó, AI-first szemléletű HTEC Budapesten nyitotta meg új irodáját.

Budapesten nyitott új irodát az HTEC (x) A globális piacon tervezési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó, AI-first szemléletű HTEC Budapesten nyitotta meg új irodáját.

A per kimenetelének kettősségét éppen ez utóbbi tény adta, a bíró ugyanis az ítéletben azt is megállapította, hogy az Anthropic a könyveket jórészt kalózoldalakról vadászta le ingyen, majd engedély nélkül tárolta őket saját adatbankjában - akkor is, ha azokat valójában nem is használták fel az AI-modell tanításához.

Az ügy ezért egy újabb perrel folytatódik majd, melyben a bíróság megállapítja majd az okozott vagyoni hátrány mértékét, mely alapján az Anthropic kártérítésre kötelezhető - vagyis az lett volna a teljesen jogszerű eljárás, ha a cég megvette volna az összes könyvet és egyenként beszkennelte, beillesztette volna őket az adatbázisába.

Hasonló pereket már szinte minden AI-cég ellen indítottak különböző jogtulajdonosok, azok kimenetele pedig éppen a fair use elv megfeleltethetőségén áll - melyet a mostani ügy ha nem is dönthet el automatikusan, de szakértők szerint az AI-rendszerek üzemeltetői felé billentheti a mérleg nyelvét.

A magát egyébként kifejezetten etikus AI-üzemeltetőnek tartó Anthropic ellen legutóbb a Reddit indított pert, amiért a közösségi platform szerint a Claude AI modell tanításához bizonyítottan jogosulatlanul használt fel a vállalat reddites párbeszédeket.