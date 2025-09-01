Befellegzett a techcégek euromilliárdos szankcionálásának

Jelképes, de legalábbis a maximálisan kiszabható összeghez képest jelentősen kisebb bírsággal, illetve egyéb retorziók (például strukturális átalakítás előírása) nélkül megúszhatja a Google az Európai Bizottság versenyjogi eljárását, melyet négy évvel ezelőtt indított az EU végrehajtó szerve azért, mert felmerült, hogy a keresőcég visszaélt az online hirdetési piacon kialakított erőfölényével.

A Reuters beszámolója szerint a következő hetekben esedékes határozathozatal eredménye tükrözni fogja a tavaly hivatalba lépett új versenyjogi biztos, Teresa Ribera megközelítését, aki elődje, Margrethe Vestager elrettentőnek szánt, brutális pénzösszegű büntetései helyett más módszerrel győzné meg a nagy technológiai multikat a jogkövető magatartásról, illetve elsősorban arról, hogy működésüket harmonizálják a nemzetközösség területén hatályban lévő két fontos piacszabályzó mérfőldkővel, a Digital Markets Act-tel (DMA) és a Digital Services Act-tel (DSA).

Az európai versenyjogi politikát, illetve a két említett jogszabályt az amerikai technológiai iparág részéről heves támadások érték az utóbbi időszakban, különösen Donald Trump újabb elnöki ciklusának kezdetét követően, aki komoly geopolitikai kérdéssé emelte az amerikai technológiai multik európai regulázását.

Ribera ugyanakkor már februárban világossá tette, hogy nem lehet az EU vezetőire nyomást helyezni annak érdekében, hogy a Parlament által megszavazott és ratifikált jogszabályokon változtassanak, ennek ellenére a jelek szerint legalább a bírságösszegek tekintetében sikerült rábírni a végrehajtókat az enyhébb szankciók alkalmazására.

A DMA és a DSA hatályba lépése óta eddig egyébként két amerikai technológiai óriást bírságoltak meg az EU-ban, az Apple 500, a Meta pedig 200 millió euró pénzösszegű büntetést kapott.

A Google tartja a bírságösszegek tekintetében az eddigi abszolút rekordot, a céget az Android operációs rendszerrel kapcsolatos versenyellenes tevékenysége miatt 2018-ban 4,3 milliárd euróra büntették, 2017-től kezdődően pedig összesen 8,21 milliárd eurót kellett fizetnie a cégnek összesen három eljárás lezárása után.

A mostani, 2021-ben indított versenyjogi vizsgálat annak a hatásait vizsgálja, hogy a Google a display hirdetések piacán gyakorlatilag az összes szinten képviselteti magát, azaz hirdetési célból adatokat gyűjt (trackerek), hirdetési helyeket értékesít direktben, illetve hirdetésközvetítőként is működik egyben, ezzel pedig összességében monopolhelyzetbe került a szegmensben.

Bár Margtethe Vestager ennek kapcsán még az üzletág potenciális feldarabolásáról beszélt 2023-ban, ez a forgatókönyv a Ribera vezette hivatalnál az ügy hátterét ismerő források szerint szinte biztosan nem fog megvalósulni.