Műholdas kommunikáció a csuklón: itt a Garmin Fenix 8 Pro

A Garmin ravaszul időzítve, az Apple Watch Ultra harmadik generációjának jövő heti megjelenése előtt egy héttel bejelentette, hogy piacra dobja az első olyan okosórát a világon, mely a mobil mellett képes műholdas kapcsolat létesítésére. Az újdonság ezzel együtt is jóval korlátozottabban használható, mint egy mobiltelefon, ráadásul a műholdas kommunikációnak elég komoly ára van.

A most bejelentett Garmin Fenix 8 Pro sorozat tagjai a legelhivatottabb természetjárók és extrém sportolók igényei alapján készültek, ennek megfelelően alsó hangon 1199 dollárt kell értük fizetni, de a legjobban felszerelt, 4500 nit fényerővel rendelkező MicroLED kijelzővel ellátott változat már 2000 dollárt (napi árfolyamon átszámítva nagyjából 680 ezer forintot) kóstál.

A Garmin az Apple-lel ellentétben kifejezetten IoT-célra létrehozott LTE-M hálózatokat használja a földi kommunikációhoz, ami egyben azt is jelenti, hogy az órák nem kapnak saját hívószámot, így sem indítani sem fogadni nem tudnak hívást, illetve SMS-t sem lehet velük küldeni. Az adatkapcsolaton ehelyett legfeljebb 30 másodperces hangüzenetek vagy szöveges üzenetek küldhetők a Garmin Messenger alkalmazáson keresztül, emellett valós idejű nyomkövetést és időjáráselőrejelzést is támogat a platform.

A műholdas kommunikációs csatorna ezzel szemben csak szöveges üzenetek küldését és fogadását, valamint statikus helyadat-küldést (bejelentkezés) támogat. Mind a földi, mind a műholdas kommunikáció lehetőséget biztosít SOS üzenetküldésre, melyek a Garmin Response diszpécserközpontba futnak be, ahonnan a kéréseket továbbítják a mentőcsapatoknak és/vagy a megjelölt hozzátartozóknak, más személyeknek.

A Fenix 8 Pro vezeték nélküli kommunikációs képességeinek használatához előfizetésre is szükség van, melyet havonta 8 dollárért lehet kérni a Garminnál - az első 30 nap az új felhasználóknak ingyenes próbahónapként vehető igénybe.

Megfelelő hálózat hiányában a Garmin Fenix 8 Pro mobilkommunikációs képességei nem érhetők el Magyarországon, a műholdas kapcsolat létesítésére azonban hazánkban is alkalmasak az új okosórák a gyártó weboldalán található információk szerint.