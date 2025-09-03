Kiállta az első jogi próbatételt az EU-USA adatcsere egyezmény

Elsőfokon megvédte az Európai Bizottság az álláspontját a Törvényszék előtt az EU végrehajtó szerve által 2023-ban, a tagállamok nevében eljárva tető alá hozott transzatlanti adatcsere-egyezmény kapcsán. A terület hosszú évek óta rendezetlennek számított, az első két megállapodás, a Safe Harbor és a Privacy Shield egyezményt egyaránt elkaszálta az Európai Bíróság (CJEU).

A korábbi megállapodásokkal mindkét esetben az volt a probléma, hogy az Egyesült Államokban nem teljesült az uniós állampolgárok személyes adatainak védelme olyan mértékben, mint az amerikai állampolgároké, mivel az alkotmányos garanciák csak rájuk vonatkoznak az USA területén - ahol a legtöbb amerikai technológiai cég a világ minden táján élő magánszemélyek személyes adatait feldolgozza és tárolja.

A Bizottság 2023 júliusában végül arról számolt be, hogy a Biden-adminisztrációval sikerült megegyezni minden, korábban problémás kérdésben, az új megfelelőségi határozat alapján a személyes adatok biztonságosan továbbíthatók az EU-ból a keretben részt vevő amerikai vállalatokhoz anélkül, hogy további adatvédelmi biztosítékokat kellene bevezetni.

A fenti határozatot végül nem jogvédők, hanem egy francia nemzetgyűlés egy tagja, Philippe Latombe citálta először bíróság elé, aki szerint a jogegyenlőség továbbra sem áll fenn, vagyis az uniós állampolgárok személyes adataik tekintetében nem részesülnek az Egyesült Államokban ugynazokban a garanciákban, mint az EU-ban.

A Törvényszék ítélete ellen Latombe az Európai Bíróságon fellebbezhet.