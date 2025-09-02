Megköveteli az automatizációt az Apple, és ennek ára lesz

Mindent feltesz az ipari automatizációra, pontosabban az automatizált gyártásra az Apple, mely a geopolitikai helyzetre reagálva a lehető leghamarabb szeretné magát függetleníteni Kínától. A cég elsősorban a Trump-adminisztráció vámtarifáinak hatására igyekszik a humán munkaerő arányát a gyártási folyamatban csökkenteni, ám az ezzel járó költségeket a beszállítókra hárítja a cég.

A Digitimes Asia hétfőn tette közzé bennfentes források alapján, hogy a vállalat az idei év első felétől jóval erélyesebben próbálja partnereit arra ösztökélni, hogy az összeszerelési folyamatokat emberek helyett robotok végezzék.

A lap úgy értesült, hogy az Apple most már csak akkor köt új beszállítói szerződést egy-egy bérgyártóval vagy összeszerelőcéggel, ha azok kötelezően vállalják a teljes vagy közel teljes automatizációt a folyamat során. Az új feltételek szerint ráadásul a gyártósorok automatizációjának költségeit teljes egészében a partnereknek kell állniuk, szakítva a korábbi rendszerrel, amikor az Apple költségmegosztásos modellben legalább részben vállalta azokat.

Az újonnan kötött beszállítói szerződések az Apple szinte teljes termékvonalára kihatnak majd, így az iPhone-ok, iPadek és Macek gyártási folyamatai során egyaránt kevesebb klasszikus "szalagmunkásra" lesz majd szükség.

Az automatizált rendszerek használatával kapcsolatos új elvárás a források szerint máris jelentősen beleharapott a nagyobb gyártópartnerek marzsába, hiszen az eszközök beszerzése mellett a bevezetési, integrációs szakaszban felmerülő problémákat, leállásokat, illetve az azzal járó veszteséget is bele kell kalkulálni a képletbe.

Hosszútávon ugyanakkor a robotizált gyártásnak számos előnye lehet, így a humánmunkaerő-költségek csökkenése mellett idővel akár csökkenhet is a gyártási költség, aminek különösen akkor van jelentősége, ha a gyártás helye nem Kína, hanem egy olyan ország (például az Egyesült Államok), ahol a szakképzett munkaerő drágábban érhető el, ha egyáltalán elérhető. A gyártás magasabb szintű uniformizálása mindemellett javíthatja, de legalábbis konzisztensebbé teheti a termékek előállítási, összeszerelési minőségét is.