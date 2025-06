Export funkciót kap a Windows 11 megosztó Recall eszköze

A Microsoft tavaly nyáron jelentette be a Windows 11 Recall nevű funkcióját, ami a kiberbiztonsági szakértők és a szabályozók aggodalmát hamar felkeltette, pedig a cég szerint a titkosított pillanatképeket a funkció lokálisan tárolja és elemzi, így azok nem továbbítódnak a felhőbe. A kritikus visszhangok nyomására a vállalat a funkciót visszavonta, majd a működése újragondolása után áprilisban útnak eresztette a Release Preview csatornán keresztül, és fokozatosan jelenik meg minden felhasználónál 2025 eleje óta a legtöbb piacon angol, kínai, francia, japán, német, spanyol, japán nyelveken.

Újdonságként jelentette be a Microsoft a napokban, hogy az Európai Gazdasági Térség területén élő Windows 11 felhasználók megkapják majd a Recall Export funkciót, amely lehetővé teszi a képernyőmentések megosztását harmadik féltől származó alkalmazásokkal és webhelyekkel, egy biztonságos kulcs segítségével. A cég azon is módosított, hogy mennyi ideig tárolják az adatbázist a Copilot+ számítógépek, és a korábbi alapértelmezés szerint határozatlan időt 90 napra szűkítette le.

Mivel a képernyőmentések alapvetően titkosítottak, a felhasználók egy kódit kapnak az exportáláshoz, amikor először megnyitják a Recall-t, vagy bekapcsolják a pillanatképek készítésének lehetőségét a Beállítások között. Akód csak egyetlen egyszer látható, később nem hívható elő semmilyen módon sem, és csak ezzel lehetséges megosztani a mentett képeket azzal az alkalmazással vagy webhellyel, amelyet a felhasználó az adatok visszafejtésére választott. A kód elvesztése (vagy amennyiben ha esetleg egy rosszindulatú szereplő megszerezné) esetén a Recallt teljesen resetelni kell, tehát törlődik az összes korábban mentett kép, mielőtt egy új kódot lehetne generálni.

A képek exportálásakor lehetőség van megadni, hogy az elmúlt hét vagy 30 nap pillanatképeit, vagy az összes eddig rögzített anyagot szeretné a felhasználó továbbítani adott alkalmazásnak, vagy alternatív megoldásként dönthet úgy is, hogy folyamatosan exportálja a pillanatképeket a kiválasztott mappába. Mindkét lehetőséghez szükséges a Windows Hello-n keresztüli hitelesítés. A funkciót egyelőre csak a Windows Insider felhasználók körében vezetik be, de valószínűleg hamarosan a végfelhasználók gépein is megjelenik.