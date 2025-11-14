Nem tudta kivédekezni Muskot az OpenAI és az Apple

Nem tudta elgáncsolni az Apple és az OpenAI, hogy Elon Musk augusztusi beadványa nyomán meginduljon a cégek ellen az a per, melynek részeként a milliárdos AI-startupja, az xAI lehetőséget kap arra, hogy bizonyítsa, hogy a két perbe fogott cég olyan tevékenységet folytatott, mely a mesterséges intelligencia modellek piacán korlátozta a versenyt.

A Grok chatbot fejlesztőjének vádja szerint a cupertinói vállalat versenyellenes módszerekkel lehetetleníteni el a többi AI-fejlesztőt, és kiválasztott partnere, név szerint az OpenAI segítségével épít monopóliumot a generatív AI-szolgáltatások piacán. Texas állam északi kerületének bíróságán benyújtott kereset szerint az Apple a mobilpiacon kialakított monopóliumát próbálja azzal erősíteni, hogy az AI szektor meghatározó szereplőjével játszik össze a kölcsönös előnyökért.

A konkrét panasz szerint az Apple digitális alkalmazásboltja, az App Store algoritmusa szándékosan sorolhatja lejjebb rangsorában, ezáltal kevésbé láthatóvá teszi a riválisok alkalmazásait, például az xAI Grokját, miközben az OpenAI ChatGPT mobilappja nem csak hogy előnyt kap, de ezt az előnyt fokozza az is, hogy az Apple saját termékeibe és rendszereibe is szervesen integrálja a chatbotot a partnerség kerein belül.

Az Apple azzal próbálta még a per kezdeti szakaszában kihúzni Musk méregfogát, hogy az OpenAI-jal kötött megállapodása nem tartalmaz semmiféle exkluzivitást, az pedig nem törvényellenes, hogy a cupertinói cég elsőként a ChatGPT fejlesztőjét választotta partneréül.

Az OpenAI a bírósági beadványra adott reakciójában azzal vádolta meg Muskot, hogy a lépés része annak a jogi eszközökkel zajló kereszteshadjáratnak, amit az OpenAI és a ChatGPT ellen folytat, illetve egybevág a milliárdos korábbi "zaklatási" gyakorlatával.

Musk először tavaly perelte be az OpenAI-t és annak vezetőit azért, hogy kikényszerítse a cégből, hogy térjen vissza a teljes nonprofit működéshez, végül azonban visszavonta a keresetét, miután kiderült, hogy befektetőként korábban éppen ő bíztatta a cégvezetést arra, hogy minél nagyobb tőkét vonzzanak be.