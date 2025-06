Távolodik Dánia a Microsofttól

Csökkenteni szeretné Dánia a külföldi techóriások szoftvereitől való függőségét, ezért a kormányzati rendszerekben fokozatosan más megoldásokra áll át a Microsoft Windows és Office 365 szolgáltatások helyett - árulta el egy interjúban Caroline Olsen, az ország digitális ügyekért felelős minisztere. A minisztériumban kezdődő bevezetés fokozatosan valósul meg és az év végére érhet véget a művelet, de a minisztérium fenn tartja, hogy átmenetileg visszatérhet a Microsoft termékeihez, ha komolyabb fennakadást okozna a folyamat.

A dán digitalizációs minisztérium a nyílt forrású Linux operációs rendszer és a LibreOffice produktivitási termékcsalád használatát tervezi, melyek a legjobb alternatívának tűnnek a tisztviselők napi munkájához. Bár a LibreOffice-t gyakran a Microsoft Word vezető alternatívájaként emlegetik, a kormányzati környezetben való valós teljesítménye továbbra is vita tárgya, és az új szoftverekhez való alkalmazkodás sem fog egyik pillanatról a másikra történni a munkatársak körében. Hasonlóképpen bár a Linuxot gyakran dicsérik hatékony és biztonságos operációs rendszerként, stabilitása és támogatottsága a választott disztribúciótól függően eltérhet.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság. A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

A lépés mögött húzódó motiváció, hogy a dán kormány egyre kockázatosabbnak tartja az USA-ban működő szolgáltatóknak való kitettséget, és szeretné megvédeni az ország digitális infrastruktúráját a geopolitikai feszültségek okozta bizonytalanságtól és az amerikai szolgáltatásokhoz való hozzáférés esetleges zavarának kockázatától. A minisztérium célja nagyobb kontrollal rendelkezni a szoftverfrissítések, az adattárolási megoldások és a biztonság felett a szállítói függőség megszüntetésével.

Tehát a törekvés nem kizárólag a költségek csökkentéséről szól, bár a csökkentett licencdíjak várhatóan pénzügyi előnyökkel is járnak majd. Ezzel a lépéssel a minisztérium egyben elkerülheti a Windows 10-et futtató számítógépek költséges felügyeletét is, miután a rendszer hivatalos támogatása októberben véget ér.

Európában már eddig is körvonalazódott egy trend az utóbbi években: egyes kormányok egyre óvatosabban támaszkodnak a külföldi techcégekre, és Dánia kezdeményezése nem példa nélküli. Tavaly egy német állami hivatal jelentette be, hogy 30 000 alkalmazottat állít át Linuxra és LibreOffice-ra. Dánia esetében Koppenhága és Aarhus is fokozatosan ki akarja vonni a Microsoft szoftvereit.