Dobják egy német tartományban a Microsoftot a Linuxért

Németország legészakibb szövetségi tartománya, Schleswig-Holstein megkezdi a Microsoft Office programokról való átállást a LibreOffice-ra, ezen felül mintegy 30 ezer kormányzati célra használt PC-n fogják lecserélni a Windows operációs rendszert valamilyen Linux disztribúcióra. Az intézkedést a tartomány miniszterelnöke, Daniel Gunther jelentette be, aki hozzátette, hogy a nyílt szoftverekre való átállás fő motivációja a függetlenedés a kereskedelmi a termékektől, valamint a fenntarthatóság és a biztonság erősítése.

Gunther szerint a lépéssel Schleswig-Holstein "digitális úttörő régióvá válik, és az első állam lesz, amely digitálisan szuverén informatikai környezetet vezet be államigazgatásában". A politikus kiemelte az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmakat, különösen annak kockázatát, hogy az érzékeny információk más országok kormányához kerülhetnek. A Microsofttól való eltávolodásban emellett szerepet játszottak a Windows 11 rendszer hardveres követelményei, amire sok helyen még nincs felkészítve az informatikai infrastruktúra.

Eljő az első AI programozó, káprázat netán absztrakció? Devin bejelentése kapcsán megnéztük mennyit fejlődtek az IT-ban használt AI toolok az elmúlt egy évben. Devin bejelentése kapcsán megnéztük mennyit fejlődtek az IT-ban használt AI toolok az elmúlt egy évben.

Eljő az első AI programozó, káprázat netán absztrakció? Devin bejelentése kapcsán megnéztük mennyit fejlődtek az IT-ban használt AI toolok az elmúlt egy évben.

Az előkészületek egy ideje már zajlanak, a cél pedig akár az eredetileg kitűzött dátumok előtt megvalósulhat. Jan Philipp Albrecht, a tartomány korábbi digitális minisztere 2021-ben úgy becsülte, hogy 2026 végére sikerülhet átállni 25 ezer PC-n a LibreOffice csomagjára. A nyílt forráskódú irodai szoftvercsomagra és az operációs rendszerre való váltás nem az egyetlen összetevője Schleswig-Holstein nyílt forráskódú stratégiájának, a távlati tervek közt szerepel, hogy a tartomány e-mail szerverei, címjegyzéke és telefonos szoftverei szintén nyílt forráskódúak lesznek.

A deja vu érzés nem lehet véletlen: tíz éve az egyik legnagyobb szabású és talán legtöbb figyelmet kapó szabad szoftveres projektje volt a müncheni önkormányzat gépeinek migrálása Linuxra, ami LiMux projektjént híresült el. A német nagyváros önkormányzata még az előző évtized közepén határozott úgy, hogy PC-in a Microsoft szoftvereit szabad szoftverekre cseréli, elsősorban nem is költségtakarékossági okok miatt, hanem hogy függetlenítse magát egy gyártótótól. A mintegy 15 ezer PC átállítása hozzávetőleg 10 évet vett igénybe, ennyi telt el a döntés 2003-as megszületése és a projekt 2013-as, sikeresnek ítélt lezárása között. 2017-ben aztán a München visszaváltott a Windowsra a Linuxról, miután nem tudták megoldani a kompatibilitási problémákat.

A kitérő nem volt olcsó, miközben a korai becslések 49,3 millió euróra becsülték a visszaváltás folyamatának költségét, az árak néhány hónappal később jóval az előrejelzéseket meghaladóan emelkedtek, és megközelítették a 100 millió eurót. München példáját követve a hasonló projekttel próbálkozó Alsó-Szászország tartomány is a visszafelé váltásról döntött, a Linuxot Windowsra cserélték.

A LibreOffice-t fejlesztő The Document Foundation egyik vezetője, Mike Saunders optimista a Schleswig-Holstein-projekttel kapcsolatban, mivel szerinte a Linuxra és a LibreOffice-ra való áttérés okai ma már mások, mint 20 évvel ezelőtt. Amikor a LiMux elindult, leginkább a költségcsökkentés lehetőségét látták benne a vezetők, de a hangsúly mostanra az adatvédelemre, a magánéletre és a biztonságra került, amit tükröznek az új uniós szabályok és eljárások is. Az Európai Adatvédelmi Biztos (EDPS) például nemrég megállapította, hogy az Európai Bizottság nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően használta a Microsoft 365 előfizetéses felhőszolgáltatást. Saunders szerint emellett maga a Linux és a LibreOffice is sokkal kiforrottabbá vált az évek során.