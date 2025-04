A nyárral együtt érkezik a Nintendo Switch 2

A Nintendo szerdán felfedte a régóta várt Switch 2 konzol részleteit, a nagysikerű Switch nagyobb és gyorsabb változatát. A jól működő alaprecept nem változott: a Switch 2 kézi konzolként és televízióhoz csatlakoztatva is használható, és dizájn terén nagyban hasonlít elődjére. Annyi a különbség, hogy ezúttal egy valamivel méretesebb, 7,9 hüvelykes, 1920 x 1080p felbontású képernyővel szerelték fel. Az egyelőre még mindig LCD panel 120Hz-es képfrissítésre képes, de a későbbiekben várható egy drágább, OLED kijelzős változat is.

Azt már eddig is tudni lehetett a korábbi bejelentésekből, hogy a frissített Joy-Con 2 vezérlők immár mágnesekkel csatlakoznak a konzolhoz, és mivel a belsejükre egy-egy optikai szenzor került, kvázi egérként használhatók. Ez az új vezérlési lehetőség további funkciókat tesz lehetővé a játékokon belül: akár csak az egyik, vagy mindkét kontroller használható egérként, ha adott játék támogatja a funkciót. Az új Switch 2 kompatibilis a már megjelent korábbi játékokkal, de ennél is érdekesebb, hogy a régebbi programok kapnak olyan felújított kiadásokat, amik ki tudják majd használni az új gép képességei által nyújtott előnyöket. Alapvetően 256 GB tárhely adott, ami 2 TB-ig bővíthető microSD-kártyákkal.

A Switch elődjének nagy hiányossága volt, hogy nem támogatta a 4K felbontást, miközben a Sony és a Microsoft akkori aktuális generációs gépei képesek voltak rá, ezt a hiányosságot is pótolja az új gép. Tudni még továbbá, hogy egy egyedi Nvidia chip dolgozik a burok alatt, melynek pontos specifikációit és típusát egyelőre homály fedi. A bejelentéssel mostanra már biztos, hogy a Switch 2 június 5-én kerül a boltok polcaira 449 dolláros áron, ami lényegesebben magasabb, mint a korábbi modell 300 dolláros ára megjelenéskor.

A játékgép 2017-ben megjelent elődjéből indulása óta 150 millió darabot adtak el, ezzel pedig minden idők harmadik legkelendőbb konzolja lett. Az új generáció épp egy olyan időszakban érkezik megmérettetni magát a piacra, amikor nem a konzolok töltik be a központi szerepet a játékiparban. Már a Sony 2020-ban megjelent Playstation 5 gépéből is kevesebb példány fogyott, mint elődjéből, az elemzők szerint pedig a konkurens Xbox Series X/S már a második generációja a Microsoft konzoljának, amely csökkenő eladási számokkal küzd. Közben az Nvidia, az Amazon, a Google és a Microsoft nagy összegeket fektetnek be felhőalapú streamingbe, nem véletlenül: a fejlesztők számára is vonzó a cloud gaming, mert a játékosok havi bevételi forrást jelentenek számukra.