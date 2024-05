Lepaktált az OpenAI Amerika egyik legnagyobb kiadójával

Több évre szóló megállapodást kötött Amerika egyik legnagyobb médiavállalata, a News Corp és a ChatGPT-t üzemeltető OpenAI, melynek eredményeként a generatív mesterséges intelligencia feltanításához a jövőben felhasználhatják majd a kiadó jogvédett tartalmait - áll a kiadóvállalathoz tartozó The Wall Street Journal riportjában.

Az egyezség alapján a kiadó a tucatnyinál is több médiatermék, így a The Wall Street Journal mellett egyebek mellett a Marketwatch és a The Sun tartalmainak átadásáért 250 millió dolláros ellentételezésben részesülhet a következő öt évben.

A mesterséges intelligencia modellek feltanítási folyamatával kapcsolatos legfőbb tartalomgyártói aggály, hogy az üzemeltetők engedély nélkül "etetik" jogvédett anyagokkal az AI-t, ami végül tavaly decemberben oda vezetett, hogy megindult az első nagy kiadói per az Egyesült Államokban, ahol a New York Times kiadó egyszerre perelte be az OpenAI-t és a Microsoftot.

A per részeként a The Times arra szólította fel az OpenAI-t, hogy távolítsa el a jogsértő anyagokból származó képzési adatokat, emellett nem számszerűsített kártérítésre fejezte ki igényét a „több milliárd dolláros” kárért. Ráadásul ha ez nem lenne elég, a generatív AI így most olyan cikkeket képes gyártani, melyek "közvetlen versenyhelyzetet" teremtenek a kiadóvállalat tartalmaival.

A fenti aggályokat nem csak sajtóorgánumok osztják: múlt héten a világ legnagyobb zenekiadója, a Sony Music több száz technológiai céget vont kérdőre azzal kapcsolatban, hogy a jogvédett zenéit hogyan, milyen körülmények között használják fel az AI-modellek tanítási folyamataihoz.

Az OpenAI egyébként az elmúlt hónapokban kifejezetten nyitott volt a mostanihoz hasonló tartalmi megállapodásokra, így a cég csak idén megegyezett a Financial Times-szal és a német Axel Springerrel, múlt héten pedig a Reddittel, de a News Corp is kötött már ilyen tartalmi megállapodást áprilisban a Google-lel - igaz, az nem hivatalos információk szerint jóval kisebb, 5-6 millió dolláros értéket képviselt csupán.