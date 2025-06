Megszabadíthatóvá válik a Windows a Microsoft Store-tól

A Microsoft az Európai Unióban tavaly óta kötelezően alkalmazandó Digital Markets Act (DMA) jogszabályi keretrendszer előírásainak megfelelően számos alapértelmezett beállítást megváltoztat - vagy a felhasználó által megváltoztathatóvá tesz a Windows 11-ben. Ezek közül talán a két legfontosabb momentum eddig az volt, hogy a frissítés telepítését követően a Windows 11-et és bizonyos Windows 10-et futtató PC-ken elérhetővé vált az a beállítás, mely az alapértelmezett Bing keresőt más keresőmotorra (akár a Google keresőjére) cseréli a Windows keresőben, illetve egyebek mellett el lehet távolítani a rendszerből az Edge webböngészőt.

A redmondi cég most további lépéseket jelentett be, melyek még nagyobb szabadságot kínálnak a Windows 10 és Windows 11 felhasználóinak május 29-től kezdve az Edge 137.0.3296.52-es verziójának kiadásával, valamint további érkező javítások útján június elején. A legfontosabb talán, hogy a sor kibővül a Microsoft Store eltávolításának lehetőségével, ami eddig egyáltalán nem volt opció. Az eszközre telepített alkalmazások természetesen továbbra is kapnak frissítéseket ezután is, illetve a Store bármikor visszaállítható.

A Windows a továbbiakban nem fogja kérni azt sem a felhasználóktól, hogy az Edge-et állítsák be alapértelmezett böngészőként, azt már csak manuálisan, saját szándékukból állíthatják be. Ezzel a módosítással pedig a felhasználók mentesülnek a tolakodó felugró ablakoktól és kérdésektől a jövőben.

Egy másik lényegi változás az alapértelmezett böngésző kiterjesztése: korábban a böngésző módosítása csak az általános fájltípusokra, például a .html-re vagy a https-hez hasonló protokollokra vonatkozott, de a későbbiekben a felhasználók érvényessé tehetik más típusú protokollhivatkozások esetében is a saját választásukat, például ftp és az .svg esetében. Apróbb újdonság még, hogy új böngésző telepítése után alapértelmezetten a tálcán fog rögzülni. A frissítések jelenleg béta tesztelés alatt állnak, és júliusban kerülnek bevezetésre stabil állapotban Windows 10 és Windows 11 rendszerek alá egyaránt.

A kizárólag az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térség államaiban érvényes változások annak eredményeként lépnek hatályba, hogy a DMA a legnagyobb technológiai cégekre és azok platformjaira számos új, platformok közti átjárhatóságra vonatkozó kötelezettséget és versenytilalmi kategóriát definiált. Kifejezetten kimondja, hogy a kötelezetteknek lehetővé kell tenniük, hogy minden, előre telepített alkalmazást könnyedén el tudjanak távolítani a rendszerből, illetve meg tudják változtatni az operációs rendszerek minden olyan alapértelmezett beállítását, valamint a virtuális asszisztensekre vagy böngészőkre vonatkozó alapbeállításokat, melyek alkalmasak arra, hogy a felhasználót a kapuőr saját szolgáltatásának és termékének használata felé orientálják.