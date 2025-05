Újratárgyalja barátságát a Microsoft és az OpenAI

Tárgyalóasztal mögé ült a Microsoft és az OpenAI, hogy megvitassák többmilliárd dolláros partnerségük feltételeit. A keretek tisztázásának egyik apropója, hogy a ChatGPT-gyártó jó pár hónapja tervezi a tőzsdére lépést és a szerkezetátalakítást, ami hatással lehet a redmondi szoftveróriás AI-modellekhez való hozzáférésére. Az eredetileg 2019-ben írt szerződés főbb partneri elemei 2030-ig érvényben maradnak, de az együttműködésnek több eleme is van, amit érdemes újragondolni a felek szerint. A folyamat egyik fő kérdése, hogy a Microsoft mennyi részvényt kaphat a jövőben az OpenAI új, profitorientált részlegében azért a 13 milliárd dollárért cserébe, amit az évek során befektetett.

A The Information forrásai szerint az OpenAI arról tájékoztatta befektetőit, hogy a bevételből párhuzamosan kisebb részesedést fog átadni legnagyobb támogatójának, ahogy haladnak előre az újrastrukturálással járó folyamatok, és a jelenleg megosztott árbevételnek már csak a felét adná át az évtized végére a Microsoftnak. A jelenlegi megállapodás szerint 20 százalékos részesedés illeti a redmondiakat, de az arány 10 százalékra csökken 2030-ra a kereskedelmi partnerek esetében, beleértve a Microsoftot is.

A Microsoft egyedi szerepet tölt be az OpenAI működésében, mivel nemcsak egyszerű befektetőként, hanem licenc- és bevételmegosztási partnerként is kulcsszerepet játszik a működésben. A szoftveróriás állítólag hajlandó elengedni a részvénycsomag egy részét, amennyiben hozzáférést kaphat a 2030 után fejlesztett technológiákhoz is. Januárban a Microsoft már módosította az OpenAI-val kötött megállapodás néhány feltételét, miután 500 milliárd dolláros együttműködést írt alá az Oracle-lel és a japán SoftBankkel új adatközpontok építéséről az Egyesült Államokban.

Ugyan az OpenAI továbbra is tervezi üzleti ága profitorientált közhasznú társasággá alakítását, továbbra is a nonprofit igazgatótanács felügyelete alatt folytatná a tevékenységét. A főbb irányvonal jelenleg, hogy a nonprofit ágnak megmarad a döntő beleszólási joga. A nonprofit szervezet leányvállalata korlátolt felelősségűből (LLC) közhasznú társasággá változik (PBC), ami garantálja, hogy a tulajdonosi érdekek mellett a kitűzött célokkal összeegyeztethető döntések szülessenek. Ezzel megváltozik a társaság tőkeszerkezete, és az alkalmazottak, a befektetők és a non-profit szervezet részvényei lesznek a PBC-ben, amit így a többségi tulajdonos nonprofit szervezet saját részvénycsomagján keresztül tud közvetlenül felügyelni.