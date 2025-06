Fontos győzelmet arattak a Microsoft szakszervezetis dolgozói

A Microsoft tulajdonába tartozó cégek közel 300 videójáték-ipari dolgozójának érdekeit képviselő szakszervezet bejelentése alapján sikerült előzetes megállapodást kötni a techóriással, ami azért fontos fejlemény, mert a játékiparban korábban még nem sikerült hasonló eredményt elérni. A munkavállalókat képviselő Communications Workers of Amerika (CWA) közleménye szerint a ZeniMax minőségbiztosítási alkalmazottai a megállapodás értelmében 13,5 százalékos béremelést kapnak, illetve minden munkakörben új minimálbért vezet be a vezetőség.

A játékiparban dolgozók – különösen azok, akik hosszú órákat dolgoznak a minőségbiztosításon, a játékok hibáit keresik – már évek óta próbálják elérni, hogy javuljanak a munkakörülményeik. A technológiai vállalatok jellemzően ellenállnak a szakszervezeti szerveződéseknek, de a Microsoft az Activision Blizzard 2022-es felvásárlásakor beleegyezett, hogy nem fogja akadályozni az ilyen kezdeményezéseket, annak érdekében, hogy megkapja a jóváhagyást a versenyelleneség miatt aggódó hatóságoktól. A felvásárlás lezárulása után több száz dolgozó szakszervezetet alapított, de még nem jutottak szerződéses megállapodásra.

A ZeniMax alkalmazottai 2023-ban alapítottak szakszervezetet ZeniMax Workers United-CWA néven, hogy tárgyalásokat kezdeményezhessenek, és kéréseikről megállapodjanak a Microsofttal. Beth Allen, a CWA szóvivője szerint a szakszervezet legalacsonyabb fizetésű dolgozói óránként 20,75 dollárt keresnek. Ez az összeg fog óránként 25 dollárra nőni az új szerződéssel június 20-ig, majd július elsejétől egy általános béremelést fog alkalmazni a cég, óránként 28,38 dolláros fizetéssel.

A Microsoft 2021-ben vásárolta fel a ZeniMax Media-t, amely nem csak a két Bethesdát, hanem számos más leánystúdiót is magában foglalt, például az id Software-t. A Bethesda neve olyan sikersorozatokból lehet ismerős, mint a Fallout vagy a The Elder Scrolls játékok. Ugyanakkor nem a Bethesda Softworks az egyetlen ismert név a ZeniMax Media ernyője alatt, ott van a legendás id Software is amelynek nevéhez az 1992-es Wolfenstein 3D, az 1993-as, eredeti Doom, valamint az azokból kinőtt franchise-ok is fűződnek.

Ugyancsak a cégcsoportba tartozik a Bethesda Game Studios, a ZeniMax Online Studios, az Arkane, a MachineGames, a Tango Gameworks, az Alpha Dog, valamint a Roundhouse Studios is. Az akvizíciót követően a Microsoft csapata a ZeniMax mintegy 2300 dolgozójával bővült. Ezután tavaly év elején a Microsoft négy stúdiót bezárt, köztük az Arkane Austint és a Tango Gameworkst, így a dolgozók joggal kezdtek aggódni a megszorítások, leépítések és a kevés fizetés miatt.