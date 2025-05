Neheztel a Signal a Microsoft kémfunkciójára

A Microsoft tavaly nyáron jelentette be a Windows 11 Recall nevű funkcióját, ami azon fejlesztések sorát bővíti, melyekkel a cég hardverfrissítésre próbálja ösztönözni a felhasználókat a fejlett AI-képességek ígéretével. A korábban előzetes verzióban elérhető Recall a kiberbiztonsági szakértők és a szabályozók aggodalmát hamar felkeltette, így a cég visszavonta, majd több kör után végül áprilisban kezdett el óvatosan ismét bevezetni. A Recall végül opcionális funkcióként tér vissza, és fokozatosan válik elérhetővé minden felhasználónál „2025 elejétől” (az Európai Gazdasági Térségben csak az év későbbi részében jelenik meg).

A Signal fejlesztője ennek apropóján arra hívta fel a figyelmet, hogy az üzenetküldő asztali kliensét használók üzenetváltásainak biztonságát kockáztatja a Recall, mely három másodpercenként készít, indexel és tárol képernyőmentéseket a tevékenységről. Így a Signal for Windows 11 desktopos app frissítése alapértelmezetten blokkolni fogja, hogy a Windows rendszer képernyőmentéseket készíthessen az alkalmazásról, de ha valaki valamilyen okból kifolyólag, például a beszélgetések archiválására használná a képességet, engedélyezheti.

A Signal vezetője szerint a Microsoft hiába gondolta újra a Recallt, továbbra is kockázatnak vannak kitéve az adatvédelmet középpontba helyező appok. Ezért a Signal egy plusz védelmi réteget iktat be alapértelmezetten a Windows 11 és az app közé. Az üzenetküldő lényegében azt a DRM megoldást használja, ami azt is megakadályozza, hogy a felhasználók képernyőmentéseket készítsenek pl. Netflix-műsorrol a számítógépükön vagy a mobiljukon. Ugyanis bár a Recallt hónapokig finomítgatták a redmondiak, még mindig nem rendelkezik olyan API-val, amely lehetővé tenné az alkalmazásfejlesztők számára, hogy a felhasználók kényes tartalmaihoz való hozzáférést letilthassák az AI-alapú funkció számára.

A redmondiak többek közt azzal védik a fejlesztést, hogy a Recall kapott egy érzékeny tartalmakhoz fejlesztett szűrőt, amely megpróbálja megelőzni, hogy jelszavak, azonosítószámok vagy hitelkártyaszámok információi tárolódjanak el. Továbbá mivel az adatok helyben tárolódnak az eszközön, így a képernyőmentésekhez nem férhetnek hozzá külső felek, és még maga a Microsoft sem. A változtatások azonban csak mérsékelik a kockázatokat, de nem szüntetik meg teljesen - emeli ki a Signal. Aktiválás esetén a Recall indexeli a Zoom-megbeszéléseket, e-maileket, fényképeket, nemcsak a felhasználó részéről, hanem annak a másik félnek az üzeneteit is, akivel a felhasználó kapcsolatba lépett, tudta nélkül.