Jöhet a ChatGPT-fiókos bejelentkezés

Egyelőre az igényeket méri fel az OpenAI azzal kapcsolatban, hogy a külső fejlesztők integrálnák-e alkalmazásaikba a ChatGPT-fiókon keresztüli bejelentkezés lehetőségét. A szolgáltatás olyan szempontból relevánsnak tűnhet, hogy a ChatGPT rendkívül gyorsan hízott fel a világ legnagyobb fogyasztói alkalmazásai közé, jelenleg már havi 600 millió aktív felhasználót számlálhat.

Ezt a jelentős felhasználó bázist próbálná az OpenAI kiterjeszteni más fogyasztói területekre, például online vásárlás, közösségi média és más szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Az Apple, a Google és a Microsoft már mind kínálnak gyors bejelentkezést kínáló integrációt a harmadik féltől származó alkalmazásokhoz, ezzel a lépéssel pedig az OpenAI is erősödne a mezőnyben.

Repülésbiztonság és innováció a HungaroControl fókuszában (x) Technológiai infrastruktúrában és szakmai kompetenciában is a régió egyik legfejlettebb léginavigációs szolgáltatója a HungaroControl. Technológiai infrastruktúrában és szakmai kompetenciában is a régió egyik legfejlettebb léginavigációs szolgáltatója a HungaroControl.

Repülésbiztonság és innováció a HungaroControl fókuszában (x) Technológiai infrastruktúrában és szakmai kompetenciában is a régió egyik legfejlettebb léginavigációs szolgáltatója a HungaroControl.

A cég a hónap elején indította el a „Sign in with ChatGPT” szolgáltatás előzetesét a terminálokhoz készített nyílt forrású AI-alapú kódolóasszisztens, a Codex CLI-n belül. A funkció lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy összekapcsolják a ChatGPT Free, Plus vagy Pro fiókjaikat API-fiókjaikkal. Az OpenAI a Plus-felhasználóknak 5 dollár API-jóváírást, a Pro-felhasználóknak pedig 50 dollár API-jóváírást kínál a ChatGPT-vel való bejelentkezéshez.

Az AI-startup szolgáltatások széles körébe tervezi integrálni a bejelentkezési szolgáltatást, de hogy a fejlesztők erre vevők-e, abban láthatóan nem túl magabiztos még. Az érdeklődést felmérő űrlapon arra kéri a kitöltőket, hogy határozzák meg alkalmazásuk felhasználói bázisát, ami lehet akár ezernél kevesebb heti felhasználó, vagy egy heti 100 milliós népszerű app.

Altman először 2023-ban említette az X közösségi platformon, hogy 2024-ben várhatóan megjelenik a gyors bejelentkezést kínáló „Sign in with OpenAI" opció, ami végül idén valósulhat meg a ChatGPT-s fiókokkal. A cég konkrét ütemtervet azonban nem közölt, így nem tudni, hogy pontosan mikor láthatjuk, és azt sem, hogy hány cég regisztrált eddig, akik résztvennének a programban.