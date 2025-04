Hatszáz tonnányi iPhone szállt fel Indiából a vámháború hatására

Ha van amerikai cég, melynek nagyon fájnak Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai, az az Apple, mely termékeinek jelentős részét Kínában gyártja - abban az országban, melyre jelen pillanatban 125%-os behozatali vám vonatkozik. Különösen igaz ez a cég húzótermékét jelentő iPhone-sorozatra, melynek ára több elemzés szerint is drasztikusan emelkedhet az Egyesült Államokban, ami komoly felvásárlási lázhoz vezetett az amerikai lakosság körében az elmúlt napokban.

Hogy az Apple legalább részben ellensúlyozni tudja ezt a hatást, a logisztika jelentős átszervezésével a korábban elsősorban a helyi piacot ellátó indiai gyártópartnereihez (Foxconn, Tata) fordult, ahol egyrészt gőzerővel zajlik az iPhone 15 és 16 sorozatú készülékek gyártása, másrészt minden, raktáron lévő telefont repülőre raktak és a lehető leggyorsabban Amerikába reptettek.

A Reuters forrásai szerint nagyjából 600 tonnányi, azaz körülbelül másfél millió iPhone-ról van szó, melyek hat, egyenként 100 tonna teherbírású teherszállító repülőgépen jutottak el az Egyesült Államokba - ebből legalább egy ezen a héten szállt fel a Csennai-i Nemzetközi Repülőtérről, ahol nem hivatalos információk szerint az Apple-nek sikerült kilobbiznia egy gyorsított, hatórás vámhatósági eljárást a megszokott harmincóráshoz képest - ami a vámháború meglehetősen gyorsan változó hadszínterét tekintve indokolt lehet.

Ugyan Indiára is vonatkozik amerikai büntetővám, de jóval kisebb mértékű, mint Kínára (csak 26%-os), ráadásul Trump tegnapi döntésével annak alkalmazását 90 napra fel is függesztette. Az Apple egyébként nagyjából 220 millió iPhone-t szállít le évente, melynek ötöde származik Indiából, a többi készüléket pedig az ultramagas büntetővámmal sújtott Kínában gyártják.

Az iPhone-okat jelenleg három gyár ontja magából Indiában, illetve két további gyáregység áll építés alatt, ezek a klasszikus összeszerelő-üzemek azonban az alapkőletételtől számítva jóval gyorsabban megkezdhetik a termelést, mint például egy modern félvezetőgyártó-üzem.

Részben erre hivatkozik Donald Trump is, amikor azt hangsúlyozza, hogy az iPhone-ok gyártását könnyűszerrel be lehetne indítani az Egyesült Államokban, a Bank of America Bloomberg által idézett elemzője szerint azonban ez nem ilyen egyszerű, illetve jelentős mértékben megnövelné a gyártási költséget is.

Csak a drágább amerikai munkaerővel számolva a költségek azonnal 25%-kal nőnének egy Amerikában gyártott iPhone esetében, ez azonban nem oldaná meg azt a problémát, hogy az alkatrészek és egyéb, már készre szerelt komponensek jelentős része továbbra is Kínából érkezne - ezzel végső soron nagyjából 90%-kal drágábbá téve egy amerikai gyárban összeszerelt iPhone-t.