Fejlett védelmet kínál az Android 16 új módja

Ugyan még pár napot várni kell az éves I/O nevű fejlesztői konferenciára, a Google már előrukkolt néhány bejelentéssel, köztük az Androidra szánt Material 3 Expressive dizájnnyelv ismertetésével, valamint egy új biztonsági beállítással, ami az androidos készülékek védelmét fokozza a jövőben. A cég bemutatta az Android 16-tal érkező Advanced Protection módot (APM), aminek elkészítését főleg az NSO Group és más izraeli kémprogram-fejlesztők által árusított malware-ek ösztönözték.

A rosszindulatú felek körében is egyre népszerűbb, hogy szolgáltatásként veszik és árusítják a nulladik napi sebezhetőségeket kihasználó kémprogramokat, hogy névjegyeket, üzeneteket és más érzékeny információkat szipkázzanak el a fertőzött eszközökről. Az elmúlt évtizedben az Android és iOS teljesen frissített verzióit futtató telefonok sem voltak teljesen védettek az ilyen típusú támadásokkal szemben.

Maga az Advanced Protection egy kiterjedtebb program neve, amit már évek óta bővít a keresőcég annak érdekében, hogy korlátozza és megakadályozza a kiemelt kockázatnak kitett Google-fiókokat célzó támadásokat. Az új androidos üzemmód mellett érkezett egy API is, amin keresztül harmadik féltől származó alkalmazások is képesek felismerni, hogy az üzemmód aktív, és ennek megfelelően további saját biztonsági funkciókat kapcsolhatnak be.

Az Android 16-ba üzemmódként beépített Advanced Protection egyszerre aktivál hálózatbiztonsági, alkalmazásbiztonsági, illetve az üzenetekkel és telefonhívásokkal kapcsolatos biztonsági intézkedéseket és korlátozásokat. Többek közt fejlett naplózást, USB-védelmet, a nem megbízható wi-fi hálózatokhoz való automatikus csatlakozás letiltását, illetve a Google saját csalások észlelésére fejlesztett funkcióit tartalmazza. Nem engedi azt sem, hogy a készülék titkosítási védelmet nem használó 2G-hálózathoz csatlakozzon. Amennyiben az eszköz hosszabb ideig offline állapotban van, automatikusan kikapcsol, hogy a felhasználói adatok nehezebben legyenek hozzáférhetők feloldás nélkül, illetve 72 óra inaktivitás után automatikusan újraindul, hogy az adatok csak feloldás után legyenek újra olvashatók. Sok tekintetben az Apple iOS-be 2022-ben bekerült Lockdown megfelelőjének tekinthető a mód.

Az új védelmi funkció eszközbeállítások közé került kapcsolót manuálisan aktiválva a felhasználók plusz réteget kapnak az ilyen típusú taktikák ellen, a használata opcionális. Mivel a fejlett védelmi megoldás egyben visszaveti az eszköz teljesítményét, így a Google elsősorban a szokottnál nagyobb online kockázatnak kitett felhasználóknak, üzleti vezetőknek, politikusoknak vagy épp aktivistáknak szánja, akik esetében különösen nagy a Google fiók elleni célzott támadások kockázata.