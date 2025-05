Vibrálóbbra festi az Androidot a Material 3 Expressive

Már a múlt héten kiszivárgott a blogbejegyzés, ami az új Android operációs rendszer felhasználói interfészéről mutatott képeket, ezután kedden hivatalosan is bejelentette a Google a Material 3 Expressive névre keresztelt dizájnnyelvet, épp egy héttel megelőzve az I/O fejlesztői konferenciát. A frissített Material vizuális rendszer bár az Android 16-tal mutatkozik be élesben az év későbbi részében a Pixel mobilokon, de idővel az alkalmazások teljes ökoszisztémájára kiterjeszti a Google, tehát a Gmail, a Fotók és más Google-appok is átveszik majd a főbb stílusjegyeket. Emellett a viselhető okoseszközöket hajtó Wear OS következő, 6-os számú kiadása is megkapja majd.

A Material 3 Expressive gyökeres változásokat azért nem hoz, osztozik az alapvető elemeken a négy éve bevezetett Material You rendszerrel. Az esztétika viszont merészebb színek, formák és animációk tekintetében is. Az új formanyelv nem egy kiadósabb, nagy átalakítást hoz magával, hanem iterációként kisebb módosításokat jelent, ami a megszokott módon főleg a Google Pixel mobiljain bontakozhat ki teljes erejében.

Az Android gyorsbeállításai és értesítési panelje egyben testreszabhatóbb lett, előbbi elemre több ikon fér el a leggyakrabban használt funkciókhoz. Az értesítések terén a Live Updates kínál gyorsabban átlátható állapotjelzéseket az összetettebb folyamatok esetében is. Frissült az Android tipográfiája is, amely nagyobb kontrasztot biztosít a fejlécek és a törzsszöveg között. Egyes gombok alakja is szélesebb, a címkék szövegézése változó hangsúlyozást kap a jobb olvashatóság érdekében.

A keresőcég úgy fogalmaz: ez a dizájnrendszer, ami előtt eddig a legalaposabb kutatást végezték, állítólag 46 különböző tanulmány és több száz mintaterv segítségével, 18 ezer főt bevonva a vizsgálatokba. A kutatókból és tervezőkből álló csapat főleg szemmozgáskövetést használt, kérdőíveket és fókuszcsoportos felméréseket, kísérleteket, valamint usability teszteket végzett, hogy az előző Material Designnál változatosabb megjelenésű rendszert dolgozzon ki.

Ennek eredménye láthatóan a sok figyelemfelkeltő forma és kontrasztosabb színek, amiknek köszönhetően a felhasználók „négyszer gyorsabban” találják meg a fontos gombokat és kapcsolókat a korábbi Material You felületekhez képest. Ebben nagy szerepet játszik, hogy a rendszer apró animációkkal próbálja vezetni a felhasználó tekintetét, illetve visszajelzést ad arról, hogy egy-egy érintést érzékelt, és a kért művelet elkezdődik vagy befejezett.

A Google éveken át küzdött az Android vizuális megjelenésének valamilyen szintű egységesítéséért, de igazából soha nem sikerült ilyen téren nagy előrelépést tennie. Ugyan a Material 3 Expressive egy korábbinál átgondoltabb tervezésnek tűnik, nem valószínű, hogy a cég korábbi próbálkozásaihoz képest nagyobb mértékű hatást fog kifejteni. Ráadásul a Google mobilgyártókkal kötött szerződései és a Play Áruház szabályzatával kapcsolatos jogi vizsgálatok miatt a cég jó eséllyel nem is tud majd semmilyen keményebb fellépést vagy gyakorlatot alkalmazni a Material 3 Expressive szélesebb adaptációjának ösztönzésére.

A Material Design első verzióját 2014-ben kezdte el bevezetni a cég, mely egy nyílt forráskódú tervezői rendszerként fogta az Android-fejlesztők kezét a felhasználói felületek létrehozásához, a design alapelemeit leszögező iránymutatással segítve a vizuális és interakciós tervezési folyamatot. A következő lényegesebb frissítés évekkel később, 2021 májusában érkezett a Material You (másnéven Material 3) néven már sokkal adaptívabb felülettel, amely lehetővé tette a felhasználók számára, hogy személyre szabják az androidos készüléküket.