Újra fognak indulni az androidos mobilok 3 nap inaktivitás után

Hamarosan az androidos rendszert futtató eszközök megkapják azt a csendben érkező frissítést, amely plusz védelmi réteget ad a túl sok ideig érintetlenül hagyott mobiltelefonoknak. A 9to5Google által kiszúrt új funkció a több, egészen pontosan három napja zárolt és nem feloldott eszközöket automatikusan újraindítaná, hogy megnehezítse a személyes adatok kinyerését. Az Apple eszközeihez hasonlóan az androidos telefonok is egy friss újraindítás után a legbiztonságosabbak, az első feloldás előtt ugyanis a biometrikus és helyi alapú feloldás nem működik, a készülékhez jelszóval vagy PIN-kóddal lehet csak hozzáférni.

Továbbá a készüléken tárolt összes adat a BFU (Before First Unlock) állapot miatt titkosítva van, ami még a fejlett adat-helyreállítási eszközökhöz hozzáféréssel rendelkező bűnüldöző csoportok számára is sokkal nehezebbé teszi az adatok kinyerését és a telefonba való bekukkantást. Míg az „After First Unlock” (AFU) állapotban lévő eszközök hozzáférést biztosíthatnak a felhasználói adatok körülbelül 95%-ához, addig a BFU állapot megakadályozza a legtöbb személyes információ kinyerését.

A funkció a Google Play Services szolgáltatás v25.14-es frissítésével jut el az eszközökre, amit ugyan hivatalosan április 14-én kezdett el terjeszteni a Google, de akár több hétbe is betelhet, mire megérkezik. A keresőcég az Android rendszerfrissítések lassúsága miatt dönthetett úgy, hogy az operációs rendszer egyes részeit áthelyezi a Google Play szolgáltatásokba. A háttérszolgáltatásokat a cég így automatikusan frissítheti a háttérben, amennyiben az adott telefon rendelkezik a Google-szolgáltatásokhoz szükséges tanúsítvánnyal. Az viszont nem konkrét még, hogy a Google ezt a biztonsági funkciót az összes vagy csak bizonyos Android-telefonokra telepíti.

A megoldás hasonló az Apple iOS 18.1-es verziójával kiadott Inactivity Reboot fejlesztéséhez, amit a kezdetben úgy állított be, hogy az iPhone-ok hét nap inaktivitás után induljanak újra. Az iOS 18.1-es verzióval azonban októberben három napra csökkentette az időtartamot. A GrapheneOS felhasználói számára egyébként ismerős lehet már ez a funkció, melynek több éve része az automatikus újraindítási lehetőség, egy személyre szabhatóbb módon, akár 10 perc és 72 óra közötti időkorlát beállításának lehetőségével.