Újabb 100 milliárd dollárt tol a TSMC az amerikai chipgyártásba

A világ legnagyobb chipgyártója, egyben Ázsia legnagyobb cége, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) további 100 milliárd dollárt tervez elkölteni chipgyártási kapacitása bővítésére az Egyesült Államokban. Hétfőn egy sajtótájékoztatón Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy az összegből két új üzemet szeretne felhúzni a cég az arizonai Phoenix területén.

A 100 milliárd dolláros befektetés a korábbi 65 milliárdos beruházást fejeli meg, melynek keretén belül a tajvani gyártó korábban már három arizonai gyár megépítését jelentette be. A TSMC ezen felül még a Biden-adminisztrációtól is 6,6 milliárd dolláros támogatásra kapott ígéretet a CHIPS Act támogatási keretéből. Ha minden a tervek szerint halad, a 2020-ban bejelentett második arizonai gyáregység építése 2028-ban fejeződhet be a korábban tervezett 2026 helyett.

A TSMC-nél biztosak benne, hogy Trump második elnöki ciklusával nem változik a cég és a Fehér Ház kapcsolata, dacára annak, hogy az USA 47. elnöke a kampánya során többször is beleszállt a tajvaniakba, illetve az USA félvezetőiparának felvirágoztatására létrehozott CHIPS Act támogatási alapba. A TSMC vezetője a CNBC-nek adott interjújában közölte, az USA támogatásának folyósítására a jövőben is számítanak szakaszosan, ahogy az újabb gyáregységek építése és azokban a termelés beindítása esedékessé válik.

A TSMC pénzügyi vezetője szerint a teljes, cég részére megítélt keretösszegből 1,5 milliárd dollárt már megkapott, így az első arizonai gyár némi csúszással a tavalyi negyedik negyedévben kezdte meg a próbadarabok gyártását. A jövőbeli gyárak várhatóan az évtized végén kezdik meg az újabb chipek készítését a cég kommunikációja szerint 2 nm-es vagy még fejlettebb technológiával.

A többek közt Apple, Nvidia és Intel számára is szállító vállalat nem csak többet kasszíroz, hanem többet is költ a várakozások szerint idén, a januárban közölt 2025-ös beruházási tervben még csak arról volt szó, hogy 38 és 42 milliárd dollár közötti ráfordítással épülnek majd új gyárak az Egyesült Államokban, Japánban, Németországban és az anyaországban.