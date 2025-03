Évente egymilliárd dollárt éget el az Apple TV+

Az Apple előfizetéses videostreaming-szolgáltatása, az Apple TV+ eddig képtelen volt komolyabb nyomot hagyni a streamingpiacon 2019-es indulása óta, dacára a mögötte álló gigantikus ökoszisztémának és a katalógusában elérhető néhány igazán szórakoztató alkotásnak. A The Information jelentése szerint az Apple TV+ évente már több mint egymilliárd dollárt veszít annak ellenére, hogy a tavalyi év során sikerült elérnie a 45 millió előfizetőt. Eddig csak annyit lehetett biztosan tudni, hogy veszteség bizony van, de konkrét számot nem közölt sosem a cég.

A források szerint a vezetőség nem véletlenül döntött úgy, hogy szorosabbra fogja a gyeplőt, és 500 millió dollárral csökkentette az Apple TV+ tartalmakra szánt eredetileg ötmilliárd dolláros eredeti költségvetést. Emellett más nehézségekre is megoldást kell találni, mivel az Apple szolgáltatása kénytelen szembenézni jelenleg a legnagyobb lemorzsolódással, igaz, ebben közrejátszhat az, hogy a vállalat számos termékéhez több hónapig tartó grátisz előfizetést csomagol, amit sokan nem hosszabbítanak meg és még a fizetős időszak előtt lemondanak.

A Nielsen mérése adatai alapján még az olyan sikeres műsorok mellett is, mint a Severance, a steaming szolgáltatások teljes havi nézettségének kevesebb mint egy százalékát teszi ki az Apple szolgáltatása, szemben a Netflix 8,2 százalékával.

Az iparágban azért nem annyira ritka jelenség, hogy a streaming szolgáltatók hosszú ideig veszteségesen működnek, mielőtt nyereségessé fordulnának. A Netflixnek és a Disney+-nak is sok évbe telt, hogy megtérüljenek a költések, az Apple számára sem gyorsabb ez a folyamat. A Netflix több mint egy évtizedig mínuszban volt, mielőtt végre nyereséges lett, a Disney+ pedig továbbra is veszteségeket könyvelhet el.

Az Apple helyzete annyiban egyedülálló, hogy hatalmas nyereséget termel más termékein keresztül, amihez képest az Apple TV+ veszteségei nem nevezhetők túl nagy érvágásnak. A legutóbbi negyedéves jelentésben 124 milliárd dollár került a bevétel, míg 36 milliárd dollár a nyereség rubrikába, ehhez képest a streamingből származó évi 1 milliárd dolláros veszteség inkább befektetésnek tekinthető. Lényegében az Apple TV+ az egyetlen olyan előfizetéses Apple-szolgáltatás, ami nem termel nyereséget, de sokak szerint a fő cél az, hogy a felhasználókat az Apple ökoszisztémájában tartsa. A platform a vállalat szélesebb körű szolgáltatási üzletágának része, amely évente dollármilliárdokat termel az iCloud Plus és az App Store vásárlások, valamint a keresési hirdetéseken keresztül.

A lassulás más termékeknél is megfigyelhető: az Apple Music tavaly 100 millió felhasználót ért el előfizetésekkel és ingyenes próbaverziókkal, de a növekedése visszafogottabb tempóra váltott. Az Apple News Plus, a Fitness Plus és az Apple Arcade is mind gyengén teljesítenek, mind használat, mind bevétel terén, miközben a digitális könyvek eladása is visszaesett. Ha ezek a szolgáltatások nem lennének az Apple One csomag részei, amiz az emberek többnyire az iCloud Plus-hoz vásárolnak, akkor valószínűleg nem lennének nyereségesek.