Beperelték az Apple-t a Sirivel kapcsolatos állítások miatt

A fogyasztók megtévesztése és tisztességtelen piaci verseny miatt szerdán beperelték az Apple-t a cég mesterséges intelligencia megoldásokkal kapcsolatos korábbi állításai és ígéretei kapcsán. Az ügy az első, komolyabb következménye lehet annak, hogy a cupertinói cég március elején fű alatt elismerte, hogy az AI-jal továbbfejlesztett Siri megjelenése az eredeti tervekhez képest jelentősen később esedékes.

A kurta-furcsa bejelentés a mögöttes okokat nem részletezte, de a Bloomberg jól értesült munkatársa, Mark Gurman szerint az Apple vezetői, köztük Craig Federighi szoftverfejlesztésért felelős alelnök aggodalmát fejezte ki amiatt a dolgozók felé, hogy a funkciók egyelőre nem teljesítik az ígért élményt, és nem felelnek meg az elvárásoknak, így hosszabb fejlesztési folyamattal kell végül számolni. Gurman szerint ezért a Siri „igazi modernizált, beszélgetős változata” legjobb esetben csak az iOS 20-as verziójával érkezhet meg a felhasználókhoz.

bella ramsey az ominózus siri-reklámban

A felperesek nevében eljáró Clarkson Ügyvédi Iroda, mely csoportos keresetté kívánja minősíttetni az eljárást, a bíróságnak benyújtott perirat szerint többek között azt sérelmezi, hogy az Apple tavaly nyáron az összes csatornán világosan és egyértelműen azt kommunikálta, illetve reklámozta, hogy a beharangozott Apple Intelligence funkciók az iPhone 16 szériával együtt érkező iOS 18-cal elérhetővé válnak a kompatibilis készülékeken.

Ezzel szemben az Apple tavaly ősszel csak az Apple Intelligence egy erősen limitált, bétaváltozatát adta ki, a cég azonban még ekkor sem változtatott a kommunikációján, így vásárlók nagy tömege hihette azt okkal, hogy az újonnan beszerzett okostelefonjuk fejlett AI-megoldásokkal a fedélzeten érkezik.

A beadvány kiemeli azt a szeptemberi reklámot, melyben a többek között a Trónok Harca és a The Last of Us sorozatokkal ismertté vált brit színésznő Bella Ramsey mutatja be azokat a Siri-képességeket, melyek megjelenését most 2026-ra, vagyis a következő iPhone-széria premierje utánra halasztottak.

Az Apple a konkrét eljárást nem kommentálta, a Bloomberg tudósítása szerint ugyanakkor már a cégen belül is egyre komolyabb belső feszültséget okoznak a mesterséges intelligencia megoldásokkal kapcsolatos sorozatos fiaskók. A riport szerint Tim Cook a történtek miatt elvesztett a bizalmat korábbi, AI-megoldásokért felelős vezetőjében, John Giannandrea-ban, akit a napokban más posztra jelöltek ki, a csapatot helyette mostantól az a Mike Rockwell vezeti, akinek a nevéhez a Vision Pro megalkotása fűződik.