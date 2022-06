Nyolc pert kapott nyakába a Meta a fiatalok mentális egészsége miatt

Nincsenek kellemes hetei a Metának: a múlt hét során nyolc panaszt nyújtottak be az Egyesült Államok bíróságaihoz azzal a váddal, hogy a közösségi óriás Facebook és Instagram platformjainak való túlzott kitettség hosszútávon öngyilkossági kísérletekhez, étkezési zavarokhoz és álmatlansághoz vezethet egyes fiatalok körében. Andy Birchfield, a kereseteket benyújtó Beasley Allen ügyvédi iroda vezetője szerint a fent említett szolgáltatásokat olyan módon kéne áttervezni, hogy a fejlesztők minimalizálják a lehetséges mentális károkat, ahelyett, hogy a profit növelésére hivatkozva addiktív fogásokat alkalmaznak a serdülők ellen. A dokumentumokat Texas, Tennessee, Kolorádó, Florida, Delaware, Georgia, Illinois és Missouri államok szövetségi bíróságaihoz nyújtották be - írja a Bloomberg.

A panaszok szerint a Meta félrevezetően nyilatkozik termékeinek biztonságosságáról, és azzal kapcsolatban, hogy nem okoznak függőséget. Az egyik friss keresetet a 22 éves Naomi Charles nyújtotta be, aki kiskora óta használja a Meta platformjait, és állítása szerint közösségimédia-függősége vezetett el öngyilkossági kísérletéhez. Charles pénzbeli kártérítést követel kompenzációként, ami fedezné kórházi kezelésének költségeit, és a különféle egészségügyi kiadásait.

A benyújtott panaszok tovább hizlalják a közelmúltbeli esetek számát, melyek közül többet is olyan szülők kezdeményeztek, akiknek gyerekei öngyilkosságot követtek el. A pereskedés egyik előzménye, hogy Frances Haugen egykori Facebook-alkalmazott több kellemetlen részletet is nyilvánosságra hozott volt munkaadójáról, többek közt azzal is vádolta őket, hogy a cég nem vállal kellő mértékben felelősséget a fiatalabb felhasználók mentális egészségére gyakorolt káros hatásokkal kapcsolatban.

A Meta szóvivője nem kommentálta a kereseteket, hozzátette, hogy a cég több felügyeleti eszközt is kínál a szülők számára, amelyekkel nyomon követhetik a gyerekük aktivitását a közösségi felületeken, illetve időkorlát is beállítható valamennyi alkalmazásban, ha a fiatal felhasználó túl sok időt töltene a kijelző előtt. A szóvivő közleménye szerint ezen felül forrásokat biztosít a különféle evészavarokkal való tájékozódáshoz, illetve folyamatosan fejleszti az érzékeny tartalmakat kiszűrő algoritmusát.