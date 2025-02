Facebookosodik a céges Teams

Ugyan a Meta bezárni készül jövőre a munkahelyi kommunikációt célzó Workplace szolgáltatását, a Microsoft némileg más formában, de tovább vinné az elképzelést. Belsős források szerint a redmondiak nemrég egy teljesen integrált, a Facebook közösségi oldalon látott hírfolyamhoz hasonlót tesztelnek a Teamsen belül, ami lehetővé tenné, hogy a munkatársak bejegyzéseket osszanak meg, amire csak a kollégáik reagálhatnak.

A Storyline néven említett hírfolyamról már a tavaly novemberi Ignite konferencián is beszélt a cég, de a források most már konkrétabb információkkal is tudtak szolgálni arról, hogyan fog ez kinézni a gyakorlatban. A funkció főként az egyes projektekkel kapcsolatos információk megosztására szolgálhat, de jó eséllyel tartalommegosztásra is a LinkedIn mintájára, amit valamiért nem tervez integrálni a cég, hiába tulajdonosa. A Microsoft Teams elsődleges létrehozási gombja, amelyet jelenleg új üzenet küldésére vagy csatorna létrehozására lehet használni, hamarosan kibővül az új Storyline bejegyzés létrehozásának opciójával.

Szintén a közösségimédia-platformokról kölcsönzött funkció, hogy a kollégák követhetik egymást, akár csak a Facebookon vagy az Instagramon a közszereplőket, illetve reakciókat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzá a bejegyzésekhez. A forrás szerint a Microsoft tervezi fizetős funkciók bevezetését, amik olyan extrák lehetnek, mint a profilelemzések, különféle megtekintési statisztikák, ezek a Microsoft Teams Premium csomag részeként válhatnak elérhetővé.

A szervezeten belül a rendszergazdák szabályozhatják, hogy ki hozhat létre új bejegyzéseket vagy bejelentéseket a céges Teams hírfolyamában, de a bejegyzések moderálása az egyes alkalmazottak és a munkahelyi szabályzatok függvénye lesz.

A Storyline in Teams előzetes verziója várhatóan az év elején lesz elérhető, a Microsoft az elmúlt hetekben már elkezdte a belsős teszteket bizonyos Teams kliensek alatt. Ez arra utalhat, hogy az új szolgáltatás már majdnem készen áll a nyilvános előnézetre, mielőtt még szélesebb körben elérhetővé válik, vélhetően az év folyamán.

A Facebooknak egykor komoly terve volt, hogy a vállalati kommunikációt és produktivitást elősegítő szolgáltatással legyen jelen a munkahelyi környezetekben, ebből a célból indította útnak 2016-ban a Workplace-t. A már Metaként működő anyacég tavaly májusban arról tájékoztatta a munkatársakat és ügyfeleket, hogy 2026-ban megszünteti a „munkahelyi Facebookként” is aposztrofált szolgáltatást, amit fokozatosan fog kivezetni a következő két évben. Az ügyfeleknek írt levélben a vállalat a Zoom által 2023-ban felvásárolt Workvivo üzleti kommunikációs platformot ajánlotta migrációra alkalmas alternatívaként.