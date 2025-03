A rakéták felé fordul Eric Schmidt, a Google egykori nagyágyúja

A Google korábbi vezérigazgatója, Eric Schmidt ül be a kaliforniai Relativity Space űrtechnológiai startup vezetői székébe, ami azért is fontos momentum, mert Schmidt azóta nem töltött be ilyen pozíciót, hogy 15 éve leköszönt a Google vezetői székéből. Schmidt hétfőn közölte az alkalmazottakkal, hogy jelentős befektetést eszközölt a cégben, amiben irányító részesedésre tett szert.

A leköszönő vezérigazgató Tim Ellis a későbbiekben is támogatni fogja a Relativity Space-t az igazgatótanács élén. Mivel egy feltörekvő magáncégről van szó, minden megbízás és befektetés fontos tőkét jelent a rakéták fejlesztéséhez, főleg az űriparban kiélezett versenyben a SpaceX, a Rocket Lab és a Blue Origin ellen.

A 3D nyomtatási technológiájáról ismert Relativity Space jelenleg eddigi legnagyobb rakétája, a Terran R modell első indítása a tervek szerint 2026-ban történik. Ez a modell egy a SpaceX Starshiphez hasonló, de méretében és képességben inkább a Falcon 9-hez hasonló függőlegesen leszállni képes rakéta.

A rakéta előnye, hogy újrahasználható, így az indítások alacsonyabb áron kínálhatók, és akár kormányzati, akár kereskedelmi projektekhez is alkalmas lehet, lévén alacsony-, közepes Föld körüli, vagy geostacionárius pályákra is képes lesz hasznos terhet juttatni. A vállalat már 3 milliárd dollárban írt alá szerződéseket több évre és több indításra, köztük az Intelsat távközlési vállalattal.

A Terran R elődje, a Terran 1 első indítása azonban nem nevezhető teljesen sikeresnek: 2023-ban ugyan sikeresen fellőtték az első rakétát, de nem sikerült pályára állítani. Egy hónappal később a startup bejelentette, hogy leállítja a Terran 1-et, hogy teljes mértékben a Terran R fejlesztésére összpontosítson.

Eric Schmidt hamar a Szilícium-völgy egyik legismertebb topmenedzserévé vált, amikor 2001-ben elvállalta, hogy a Novell éléről a kezébe veszi az akkortájt meglehetősen ígéretes technológiai startupnak számító Google irányítását. Schmidt a két alapító, Larry Page és Szergej Brin mellé került egyfajta felnőtt fejjel gondolkodó menedzserként, a triumvirátus irányításával a Google elképesztően sikeres felívelési időszakot élt meg.

A Google-nél a cégstruktúra 2015-ben bejelentett átalakítását követően hamarosan a menedzserstruktúra is változni kezdett, így az egykori vezetők fokozatosan háttérbe vonultak, Larry Page és Szergej Brin otthagyta az elnök-vezérigazgatói pozíciót. Schmidt ekkor már lényegében semmilyen felelős posztot nem töltött be az Alphabetnél vagy annak bármelyik anyacégénél, ám technológiai tanácsadóként továbbra is a vállalat alkalmazottja volt, tanácsaiért évi egymillió dollárt fizetett a cég.

Schmidt és az Alphabet 2020 februárban bontották fel a tanácsadói szerződést, ezzel a Google meghatározó korszakának egyik prominens tagja végleg elhagyta a céget.