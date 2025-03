AI-startupot indított a Google társalapítója

Mesterségesintelligencia-startupot gründolt a Google társalapítója, Larry Page – számolt be róla közeli forrásokra hivatkozva a The Information. A Dynatomics nevű cég viszont nem az OpenAI, az Anthropic és társai által egyre zsúfoltabbá váló generatív AI területére ugrik be, hanem a termékgyártást korszerűsítené. A fő célkitűzés egy olyan AI-technológia kifejlesztése, ami „optimalizált” és gyártásra kész, fejlett termékterveket képes létrehozni, amiket a gyárakban meg is valósíthatnak.

Mivel egyelőre „lopakodó startupról” van szó, amely csendesen működik a nyilvánosság figyelmét nem felkeltve, ezért egyelőre kevés konkrétumot tudni. A források szerint Page egy kisebb mérnökcsapatot toborzott újabb vállalkozásához, melynek vezetését az elektromos repülőgépekkel foglalkozó Kittyhawk korábbi technológiai igazgatójára bízta. Tehát a részletek továbbra is váratnak magukra, de a Dynatomics várhatóan a gyártási folyamatok automatizálására és javítására fog összpontosítani a különböző iparágakban.

Az AI-modellek segítségével nagy mennyiségben elemezhetők az érzékelők által gyűjtött, illetve a gyártósorokról származó adatok, így könnyebben hozhatók döntések a hatékonyság optimalizálásával és a minőségjavítással kapcsolatban. A mintázatokat felismerő algoritmusokkal előrejelezhetővé válnak a problémák, így a fejlesztési javaslatok akár valós időben adaptálhatók a folyamatokba.

De nem Page az egyetlen vállalkozó, akinek figyelmét felkeltette a terület, más cégek is dolgoznak azon, miként integrálhatnák az AI-t a termelési folyamatokba. Az Orbital Materials például AI-alapú platformot fejleszt új anyagok felfedezéséhez, míg a PhysicsX szimulációs eszközöket biztosít autóipari, repülőgépipari és anyagtudományi mérnökök számára. Az InstrumentalAI-vezérelt látástechnológiát használ a gyári hibák valós idejű azonosítására és javítására.

Page 2011 áprilisától 2015 októberéig a Google vezérigazgatója volt, jelenleg pedig az Alphabet igazgatótanácsának tagja. Nettó vagyona meghaladja a 150 milliárd dollárt, és a nyolcadik leggazdagabb személy a világon a Bloomberg szerint.