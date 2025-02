Az Intel AI-részlegétől igazol vezérigazgatót a Nokia

Március 31-én távozik a vezérigazgatói pozícióból a telekommunikációs hálózati berendezésekre specializálódott Nokia első embere, Pekka Lundmark, helyét április 1-től Justin Hotard veszi át - jelentette be Finnország legpatinásabb technológiai multija hétfőn.

Az újonnan érkező vezérigazgató jelenleg az Intel adatközponti részlegének az első embere - a választás abból a szempontból legalábbis érdekes, hogy ez a szervezeti egység felelős többek között a chipgyártó mesterséges intelligencia megoldásaiért is, melyek finoman szólva nem tartoztak az Intel legsikeresebb termékei közé az elmúlt években, miközben a versenytársak mérföldekre elhúztak és behozhatatlannak tűnő előnyre tettek szert.

Így blokkold a karriered Golden handcuffs és társai: a 49. adásban összeszedtünk pár dolgot, amit IT szakemberként érdemes elkerülni. Golden handcuffs és társai: a 49. adásban összeszedtünk pár dolgot, amit IT szakemberként érdemes elkerülni.

Így blokkold a karriered Golden handcuffs és társai: a 49. adásban összeszedtünk pár dolgot, amit IT szakemberként érdemes elkerülni.

A telekommunikációs hálózatokban használatos technológiai megoldásokra specializálódott gyártók (a Nokia mellett ilyen az Ericsson is) ugyanakkor láthatóan falba ütköztek az 5G hype lecsengését követően, a kitörési lehetőséget pedig most sok más iparághoz hasonlóan a telkó beszállítók is a mesterséges intelligenciában látják. Hotard kinevezésével a Nokia olyan szakembert szerezhet meg, aki ebben az iparágban legalább valamennyire jártasnak számít.

Elődje, Pekka Lundmark, aki 1990 és 2000 között, tehát a Nokia aranykorában már több vezetői tisztséget is betöltött a cégnél, az év végéig még tanácsadóként segíti az új vezérigazgató munkáját.

Lundmark valóságos hóhérnak számított a Nokiánál a 2020-as visszatérését követően. Irányítása alatt 2021-ben először tízezer, majd 2023-ban újabb tizennégyezer alkalmazottat bocsátottak el a cégnél. Arról, hogy a Nokia új vezérigazgatót keres a helyére, tavaly szeptemberben reppentek fel az első pletykák, ám az akkori híreket a finn vállalat cáfolta.