Eldőlt: az asztalra csap az EU a Teams miatt

Az Európai Bizottság hivatalosan is versenyellenes viselkedéssel vádolja a Microsoftot, miután több hónapon át vizsgálta a Teams videókonferencia-alkalmazással kapcsolatos vádakat. A redmondi cég korábban már vezetett be engedményeket az első figyelmeztetések után: világszerte leválasztotta a Teams-t az Office platformtól, miután megváltoztatta a Microsoft 365 és Office 365 irodai szoftvercsomagok árazását és struktúráját is az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére vonatkozóan.

Az uniós tisztviselőket azonban ez nem nyugtatja meg, szerintük a vállalat intézkedése nem kellően hatékony a méltányosság elősegítéséhez, mostanra pedig repült is a kifogásközlés, amire a vizsgálat alá vont cégnek kötelessége tételesen reagálnia.

A Bizottság előzetes álláspontja szerint a Microsoft megsérti az EU versenyellenes szabályait azzal, hogy a Teams-t az Office 365 és a Microsoft 365 mellé csomagolta.

A Bizottság különösen amiatt aggódik, hogy a Microsoft disztribúciós előnyt biztosított saját szolgáltatása számára, mivel nem adta meg az ügyfeleknek a választás lehetőségét, hogy szeretnének-e hozzáférni a Teamshez, amikor előfizetnek egy másik termelékenységi alkalmazásra. Erre az előnyre ráerősíthetett a Teams és a konkurens termékek közötti interoperabilitás korlátoltsága is.

A Microsoft közleménye szerint dolgozni fog a megoldáson. Amennyiben a bizottság úgy dönt a vállalat válasza után, hogy jogsértés történt, a jogsértő gyakorlat megszüntetésére kötelezheti a céget, illetve a világpici bevétel 10 százalékáig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban. Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

A bizottság tavaly november végén küldte ki a riválisoknak a kérdőíveket, melyben az EU versenyjogi hatósága azt próbálta megtudni, hogy a redmondiak önkéntes vállalása elegendő-e ahhoz, hogy a korábban kifogásolt versenytorzító állapot megszűnjön. A Bizottság emellett arra is választ várt, hogy a szolgáltatók közti váltás mennyire egyszerű a kollaborációs platformok szegmensében, illetve az ún. hálózati effektus mennyire akadályozza a versenytársak mozgásterét, illetve új piaci szereplők megjelenését.

A bizottság szerint a riválisok úgy nyilatkoztak, hogy a Microsoft kompatibilitási és árazási stratégiái megnehezítik a konkurens appok érvényesülését, illetve kritizálták az adathordozhatóság hiányát, ami korlátokat szab az alternatívákra való átállásban.

A Slack 2020-ban nyújtott be a panaszt a Bizottságnak, amiben egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a Microsoft illegálisan építette be a Teams-t az Office programcsomagba, megnehezítette annak eltávolítását, illetve nem tette lehetővé, vagy megnehezítette a riválisok számára, hogy platformjaikat a Microsoft Office termékeikbe bármilyen szinten integrálják. A felmérésben a Bizottság a 2016-tól 2021-ig tartó időszakra fókuszált, melynek elején, 2017-ben debütált a Teams, miután a Microsoft számára világossá vált, hogy a munkahelyi kollaborációs platformok egyre nagyobb teret hódítanak magunknak.

Az EU-s vizsgálat tavaly júliusban indult meg, három évvel a Slack panasza után, a redmondi cég már augusztusban bejelentette, hogy ősszel leválasztja egymásról az alkalmazásokat az EU-ban és Svájcban, ezt követően fokozódott az USA felől is érkező szabályozói nyomás, amit a lépés kiterjesztésével próbálhat enyhíteni a Microsoft.

A Microsoft és az Európai Bizottság viszonya az elmúlt évtizedben a versenytársakkal, különösen a Google-lel összehasonlítva viszonylag simának volt tekinthető, ennek is vége lehet a Teams miatt. A redmondi cég legutóbb a böngészőválasztó panel integrációját vállalta önkéntesen 2009-ben, ám később kiderült, hogy nem mindenben tett eleget vállalásainak, ezért 561 millió eurós bírságot kellett fizetnie 2013-ban.