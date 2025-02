Triplázódott a ChatGPT előfizetőinek száma

A Google, az Anthropic, a Meta és most már a kínai DeepSeek irányából érkező erős verseny ellenére az OpenAI ChatGPT szolgáltatása továbbra is erőteljes növekedést mutat. A startup év eleji befektetőknek tartott gyűlésén megosztotta a 2024-es évben teljesített fontosabb mutatókat, amiről a The Information számolt be belsős források alapján. A tavalyi év során a ChatGPT fizetős csomagjait összesen már 15,5 millió felhasználó vette igénybe, ami háromszoros növekedést jelent a megelőző évben mért 5,8 millió felhasználóhoz képest.

Ez az impozáns növekedési mérték a ChatGPT töretlen népszerűsége mellett azt is mutatja, hogy a cég hatékonyan tudja értékesíteni kereskedelmi termékként a chatbot szolgáltatás különböző prémium szintjeit. A becslések alapján 2024 végére a ChatGPT éves bevétele elérhette a 4 milliárd dollárt, ami havi bontásban átlagosan 333 millió dollárt jelenthet.

Az OpenAI fejlesztők számára igénybe vehető API-szolgáltatásának használata is kiugró, hétszeres növekedést mutatott az év végére, ami percenként 1,4 milliárd feldolgozott tokent jelentett, és az év során összesen 3,2 milliárd dollárt termelt az AI-cég számára, ami jóval meghaladja a 2025-re jelzett 2 milliárd dollárt.

A felhasználói bázis egy része a mindennapi munka során is aktívan használja az eszközt kódoláshoz, kreatív folyamatokhoz, funkcionalitását pedig folyamatos fejlesztésekkel bővíti a startup: a napokban bemutatott Deep Research eszköz például a kutatói-elemzői munkát egészítheti ki a prémium userek számára a következő hónapokban.

Mindeközben a kínai DeepSeek az alacsonyabb árazásra belőtt nyílt forrású modelljével megbolygathatja a versenyt a szolgáltatások piacán. Sam Altman vezérigazgató ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy az OpenAI eddigi zárt megközelítésén lazíthatnak a jövőben a kínai példa után, és egyes modelleket nyilvánosan hozzáférhetően adhatnak ki a későbbiekben, bár konkrét terveket még nem közölt.