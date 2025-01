Valódi asszisztenssé válik a ChatGPT

Még produktívabb virtuális asszisztenssé válik a ChatGPT, ami az OpenAI friss bejelentése szerint a „Tasks”, azaz feladatok funkciónak köszönhetően képes lesz emlékeztetni a felhasználókat beütemezett feladataikra, legyen szó egyszeri, vagy ismétlődő emlékeztetőkről, valamint apróbb ismétlődő feladatok végrehajtására. A fejlesztés alapját az ütemezett feladatokhoz fejlesztett új 4o modell adja, így az előfizetőknek ennek a modellnek a használatát kell beállítaniuk a szolgáltatás legördülő menüjében a beállítások alatt.

Az emlékeztetők „programozása" pár szóval elintézhető, mivel az asszisztensnek elég annyit utasításként megadni, hogy mit és mikor szeretne elvégezni a felhasználó, a megadott feladatok utána a profilmenü alatt kezelhetők egy dedikált szekcióban. Kérhető például, hogy a ChatGPT küldjön emlékeztetőt arról időközönként, hogy az útlevelünk 6 hónapon belül lejár, vagy minden péntek reggel hétkor szeretnénk kapni egy hírösszefoglalót a legfontosabb történésekről, netán napi részvényárfolyam-ellenőrzésre lenne szükség. A chatbot ezen felül javaslatot tesz feladatokra is a korábban lefolytatott párbeszédek alapján.

Az emlékeztetők push értesítések formájában érkeznek a weboldalon vagy a ChatGPT appon keresztül annak függvényében, hol engedélyezte a felhasználó. Az új Tasks funkció egyelőre béta verzióban érhető el a ChatGPT Plus, Team és Pro előfizetők számára minden platformon, a push értesítések a ChatGPT macOS appon keresztül is működnek.

Fontos korlátozás, hogy a felhasználók a jelenleg csak 10 aktív feladatot állíthatnak be, és a hangutasításos Advanced Voice Mode-dal egyelőre még nem használható. A tesztidőszak célja többek közt az is, hogy a fejlesztők visszajelzéseket gyűjtsenek a funkció működéséről, mielőtt minden ChatGPT-felhasználó számára elérhetővé teszik az ingyenes szinten is.

Mivel az ütemezési képesség inkább a digitális asszisztensek jellemzője, mintsem a chatbotoké, így a ChatGPT esetében egy fontos elmozdulást lehet észrevenni. Az AI-szolgáltatás eddig kizárólag valós időben működött a valós idejű lekérdezésekkel, és nem volt lehetőség bevonni jövőbeni folyamatokba vagy tervezésbe, ami azt sugallja, hogy az OpenAI idővel kiterjesztheti a chatszolgáltatás szerepét az egyszerű beszélgetéseken túl a hagyományosan virtuális asszisztensek által kínált szerepek felé.