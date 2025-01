Megsemmisítő erejű hackertámadás érte az egyik orosz telkót

Kedd éjszaka gyakorlatilag kiradírozta az internetről a Nodex nevű szentpétervári távközlési szolgáltató az Ukrainian Cyber Alliance nevű hackercsapat, mely telegram-csatornáján jelentette be, hogy sikeresen feltörték az orosz cég hálózatát, onnan szenzitív dokumentumokat szereztek meg majd törölték az összes adatbázist és a számos mentést is.

A betörés szó szerint megsemmisítő erejű volt, melyet a Nodex a VKontakte-profilján is megerősített, ahol eleinte nem tudott még csak közelítő információt sem mondani arról, mikor üzemelhetnek újra a szolgáltatások. A cég azóta sikerrel visszaállította a maghálózatát a mentésekből, később pedig a DHCP-szervereket is sikerült üzembe állítani, így az internetelérés helyreállhatott azoknál az ügyfeleknél, akik újraindították a routereiket. A cég honlapja a cikk megjelenésének idejében továbbra is elérhetetlen.

A fentihez hasonló kibertámadások Ukrajna orosz megszállása óta teljesen általánosnak tekinthetők mindkét oldal részéről. A 2016-ban alakult Ukrainian Cyber Alliance-nek sem ez volt az első hasonló skalpja: a szervezet tavaly sikerrel hackelte meg Tver város parkolási rendszerét, 2023-ban pedig az orosz bankkártyahálózatot.

A támadások a másik oldalról is általánosak, a háború kitörésének évében, 2022-ben feltételezhetően orosz hackerek két vállra fektették az Ukrtelecomot, 2023 decemberében pedig a legnagyobb ügyfélbázissal rendelkező Kyivstart, melyre válaszul a Blackjack ukrán csoport betört az M9com-hoz, melynek következtében Moszkva lakosságának jelentős része hosszú órákig TV- és internetszolgáltatás nélkül maradt.

A hasonló incidensek kivédése érdekében a helyi hírközlésszabályozó hatóság, a Roskomnadzor fontolóra vette, hogy bizonyos régiókat időszakosan hermetikusan elzár a nemzetközi internettől. A szervezet tavaly már elvégezte az első ilyen teszteket a jellemzően muszlim többség által lakott régiók némelyikében.