Simán indult a One a kétnapos leállás után

Egy nem egészen kétnapos részleges üzemszünetet követően úgy tűnik, sikerrel lezárult a 4iG Csoport távközlési érdekeltségeit érintő, 2023-ban kezdődött transzformációs folyamat ügyfelek számára leglátványosabb momentuma.

A cég január elsején egyszerre intett búcsút a Vodafone és Digi márkáknak, ezzel párhuzamosan a Vodafone Magyarország jogutódjaként létrejött a One Magyarország Zrt.

A művelettel mintegy hárommillió mobilos és kétmillió vezetékes ügyfél szolgáltatójának a neve változik a mai naptól.

A márkaváltási folyamat érintette a Vodafone és a Digi korábbi webes felületeit és részben vagy teljes egészében a cégek által rendszeresített applikációkat is. Az új weboldal január 2-án reggeltől érhető el, a korábban használt domainek egyaránt a megújult arculati elemeket tartalmazó one.hu -ra irányítják a felhasználókat.

A rebranding más, kevésbé látványos momentumokkal is járt, így például a mobilkészülékek számára már "One HU" néven azonosítja magát a hálózat változatlanul a 216 70-es kód alatt.

A folyamat részeként szintén megújult a My Vodafone mobilapp, mely One alkalmazás néven működik tovább a megszokott funkcióval és elrendezéssel, új verziót adott ki a cég a parkolási szolgáltatás és autópályadíj-fizetéshez használható Easy Rider appból, illetve a vállalatcsoport a márkaváltást arra is felhasználta, hogy nevet váltson az Antenna Hungária mindigTV GO alkalmazása, mely az újévtől "Földfelszíni TV" néven érhető el.

A márkaváltás a Vodafone televíziós műsorterjesztő platformján már korábban megtörtént, a teljesen új alapokon működő One TV bevezetése tavaly szeptemberben kezdődött, az új arculati elemek azonban csak december második felétől jelentek meg az alkalmazásban és a webes felületen, felületeken.

A márkaváltási és portfolióátalakítás folyamat következő részeként az év elejétől megkezdődik a 135 One üzlet átalakítása az új márkaimázsnak megfelelően, illetve fokozatosan érkeznek az új, lakossági és kisvállalati tarifák, melynek első elemei várthatóan a jövő héten válhatnak publikussá.