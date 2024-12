Naponta átlagosan csaknem öt órát internetezünk

Idén is közzétette rendkívül alapos, több mint 220 oldalas Médiapiaci Jelentését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), mely ezúttal is szokás szerint a megelőző év, azaz 2023-as esztendő trendjeire, számaira fókuszál elsősorban. A jelentés túlnyomó részt az online óriásplatformok erős dominanciáját tükrözi szinte minden vizsgált területen, mely egyfajta igazolása lehet annak, hogy a szegmens leghangsúlyosabb szereplőit az idei évtől új szabályozói eszköztárral igyekszik rövidebb pórázra fogni az Európai Unió.

Újdonság az idei kiadványban, hogy a hatóság ezúttal mélyebben foglalkozik a mesterséges intelligenciával, annak lakossági megítélésével és médiapiaci kölcsönhatásával. Egy a HTE-vel közösen végzett reprezentatív kutatás szerint a mestersége intelligencia egyes konkrét alkalmazásait a 18–75 éves magyar in- ternetező lakosság 97 százaléka ismeri, a megkérdezettek 69%-ának pedig legalább egyféle ilyen megoldással kapcsolatban van konkrét tapasztalata.

A hatóság konklúziója szerint egyúttal az AI-alapú megoldások alkalmazásával az egyébként is technológiai előnnyel bíró óriásplatformok további előnyhöz jutnak.

A Médiapiaci Jelentésből az is kiderül, hogy az online platformok felhasználóinak számával párhuzamosan nő a képernyő előtt töltött idő is: 2023-ban már a 15 éves vagy az annál idősebb lakosság 84 százaléka volt internethasználó. Az internetezéssel töltött átlagos idő több mint 10 százalékkal nőtt tavaly, napi 4,3 órára emelkedett - ha ez a trend folytatódott idén is, az időszak mostanra elérheti az öt órát.

A globális platformok egyre nagyobb teret hódítanak el a lineáris televíziózástól. Az online szolgáltatások népszerűségének növekedése ellenére azonban a televízió továbbra is megkerülhetetlen médium Magyarországon, hiszen a háztartások 95 százaléka 2023-ban is rendelkezett televíziókészülékkel, és a lakosság 71 százaléka tévézett kisebb-nagyobb rendszerességgel.