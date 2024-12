Zöld lámpát kapott a brit mobilpiac újabb konszolidációja

Hosszas elemzést és vizsgálódást követően csütörtök reggel engedélyezte a brit versenyhatóság, a Competition and Markets Authority (CMA), hogy létrejöjjön Nagy-Britanniában a Vodafone UK és a Three UK vegyesvállalata, ám a fúziót elsősorban a fejlesztési-beruházási ütemmel összefüggő feltételekhez kötötte a hatóság.

A 15 milliárd angol font (nagyjából 19 milliárd dollár) értékű üzlet létrejöttének feltétele többek között, hogy az új entitás a következő években több milliárd angol font értékben hajtson végre beruházásokat, elsősorban 5G-s fejlesztéseket az országban. A hatóság ezen felül arra kötelezte a vegyesvállalatot, hogy több évre fagyassza be a tarifák díjait, illetve kínáljon kedvező feltételekkel elérhető, minden partner számára egyforma játékszabályokat lefektető virtuális mobilszolgáltató-partnerségi lehetőséget.

A Vodafone Csoport és a Three UK tulajdonosa, a CK Hutchison tavaly jelentették be egyesülési szándékukat, melynek eredményeként a Vodafone 51%-os tulajdonrésszel rendelkezne az újonnan létrejövő vállalatban, míg a Hutchison kisebbségi tulajdont kapna.

A Three 2003-ban ötödik, kihívó szereplőként jelent meg a brit mobilpiacon, amit részben az is jelzett, hogy a szolgáltató elsőként indított 3G-szolgáltatást az országban, 2G-s hálózata pedig soha nem is volt. A cégnek jelenleg csaknem 11 millió ügyfele van az országban.

A CMA idén januárban indította el a fúzió hatósági vizsgálati, engedélyeztetési szakaszát, mely áprilisban lépett második szakaszába. Az engedély megszerzése legalábbis kétesélyes volt, a hatóság ugyanis a kezdetektől fogva aggályát fejezte ki, hogy a konszolidációs folyamat, mely a brit mobilpiac nagy, saját hálózattal rendelkező szereplőinek számát négyről háromra csökkenti, végeredményben az árak növekedéséhez és a szolgáltatás minőségének romlásához vezethet majd.

A Vodafone az eljárás során ezért ígéretet tett rá, hogy a vegyesvállalat a következő nyolc évben mintegy 11 milliárd angol font értékben hajt végre mobilhálózati fejlesztéseket az országban. A szolgáltató a hatósági jóváhagyást követően 2025 első felére datálja az ügylet lezárását.

A brit mobilpiacon utoljára 2010-ben volt ehhez hasonló léptékű fúzió, amikor a Deutsche Telekom és a France Telecom egyesítették erőiket. Az így létrejövő szolgáltató, az EE jelenleg a legnagyobb brit mobiltávközlési cég, mely a BT tulajdonában van, miután a legpatinásabb helyi távközlési multi 15,1 milliárd dollárnak megfelelő angol fontért 2016-ban felvásárolt a mobilszolgáltatót.