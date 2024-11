Egyre szorosabb a streaming és a tévé kapcsolata a Telekomnál

Elsőként a Magyar Telekommal kötött hazánkban viszonteladói együttműködést a Skyshowtime. A viszonylag fiatal szolgáltató (csupán tavaly februárban jelent meg hazánkban) immár a harmadik olyan nagy nemzetközi SVOD-téka, melyet a Telekom különböző csomagajánlatokban elérhetővé tesz ügyfelei számára.

A Skyshowtime Standard előfizetés a Telekom TV L és IPTV L lineáris előfizetésekkel összekapcsolva érkezett meg a szolgáltató kínálatába, kissé zavarba ejtő módon ugyanazon az áron, mint a Netflix és Max SVOD-tékával megtoldott csomag. Az SVOD-előfizetést tartalmazó díjcsomaggal a Standard előfizetést kapja meg az ügyfél, ami önállóan előfizetve havi 2799 forintba kerül - ennél egyébként jelenleg van jobb promóciós ajánlata a Skyshowtime-nak, mely most féláron, havi 1999 kínálja a 4K felbontást és magasabb letöltési korlátot biztosító Prémium díjcsomagot.

A csomagajánlatra előfizetők két vadonatúj SkyShowtime lineáris csatornát, a SkyShowtime 1 és SkyShowtime 2-t is elérhetik a kínálatban.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába. Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

Ezzel a Skyshowtime-mal kötött megállapodás szinte egy az egyben a Max, illetve annak elődje, az HBO (GO) mintáját követi, a távközlési szolgáltatók és a streamingszolgáltatók kapcsolata az HBO lineáris csatornák tartalmainak on-demand hozzáférésének biztosításával kezdődött hosszú évekkel ezelőtt.

2020-ban a Vodafone hazánkban elsőként csapott a Netflix kezébe egy az egész cégcsoportra kiterjedő viszonteladói megállapodás részeként, a Telekomnál pedig idén áprilisba jelent meg a Netflix disztribúció a tévés és mobilos díjcsomagok részeként.

A lineáris tévés tartalmat kínáló távközlési szolgáltatók, de akár a mobilszolgáltatók is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az utóbbi időszakban arra, hogy a lassan teret vesztő lineáris mellet a folyamatosan erősödő, bővülő on-demand tartalomkínálathoz is hozzáférést biztosítsanak, azaz az előfizető velük kössön szerződést függetlenül attól, hogy milyen tartalmat nézne a nagyképernyőn.

A cégek ennek érdekében a szolgáltatások műszaki hátterét is igyekeznek felzárkóztatni főleg frontend oldalon, így a Telekom TV például már streaming tartalmat is megjelenít az ajánlójában, hasonlóan a Vodafone TV-ből nemrég One TV-re átavanzsált tévés platformhoz, mely rövidesen a 4iG összes tévés ügyfelét kiszolgálja majd.