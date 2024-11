Folyamatosan távolodik Európától az Ericsson

Európát tartja a legkevésbé vonzó piacnak a legnagyobb európai mobilhálózatieszköz-gyártó multi, a svéd Ericsson - többek között ezekre a súlyos megállapításokra jut a vállalat vezérigazhatója, Börje Ekholm a Bloomberg hasábjain megjelent interjújában. A cégvezető szerint ha minden a jelenlegi mederben megy tovább, akár az sem elképzelhetetlen, hogy az Ericsson Európából a tengerentúlra költözik.

Ekholm szerint az európai törvényhozásnak sürgősen változtatnia kell a helyi szabályozási politikán, egyrészt egy lazább szabályozási környezet létrehozásával (dereguláció) másrészt pedig a konszolidációs folyamatok előtérbe helyezésével - ezzel lényegében egy az egyben a nagy európai távközlési cégek álláspontját megerősítve.

Az európai technológiai és telekommunikációs ipar ékköve másik helyi versenytársával, a Nokiával évek óta küzd az európai piacon több száz operátor kegyeiért, a beruházások azonban a méretgazdaságossági elvek mentén jóval lassabban és óvatosabban zajlanak az öreg kontinensen, mint a tengerentúlon, ahol néhány operátor egy-egy tenderen dollár tízmilliárdokat költ el. Ilyen volt az AT&T tavalyi, 14 milliárd dolláros tendere is, melyet jelentős részben éppen az Ericsson hozhatott el.

Az Ericsson az amerikai partnereket már a saját, texasi gyárából látja el bizonyos mobilhálózati berendezésekkel, a cég stratégiai szerepe révén pedig már az előző Trump-adminisztráció idején szóba került, hogy Amerikának irányítást kell szereznie a svéd multiban.

Elkhom az interjú során megerősítette, hogy az Ericsson tengerentúlra költözése vissza-visszatérő téma, és bár a cégnek sok kötődése van Európához, a jövőre nézve egyáltalán nincs kizárva, hogy a svéd multiból amerikai multi váljon.

A cégvezető kitért a versenytársak helyzetére is az interjúban. Ekholm szerint a vállalatnak továbbra is a kínai Huawei Technologies a legnagyobb piaci riválisa, mely az amerikai szankciók hatásait - legalábbis a mobilhálózati divízió - teljesen lerázta magáról. A cég a kínaiakkal elsősorban a kutatás-fejlesztési tevékenység erősítésével próbálja felvenni a versenyt, valamint az OpenRAN hálózatok felkarolásával, még akkor is, ha ez kétélű fegyver lehet a svédek számára.