Mikroalkalmazásokat generál a GitHub készülő újítása

Mióta a Microsoft tulajdonában lévő GitHub a Copilot integrálásával elérhetővé tette a kódsorok automatikus kiegészítését, csak idő kérdése volt, hogy mikor lehet természetes nyelven leírni egy komplett alkalmazást a generatív AI-asszisztensnek. Erre érkezett a válasz a fejlesztői kollaborációs platform éves konferenciáján, ahol első ízben lehetett bővebben hallani az egyelőre kísérleti fázisban lévő Spark nevű fejlesztésről.

A GitHub Next laborjában készülő eszköz egyszerűbb webalkalmazások készítésére lesz majd használható a tervek szerint, amit laikusok is használhatnak szöveges promptokkal. A fejlesztők természetesen módosíthatják a generált forráskódot is, ami inkább egy prototípusnak felel majd meg. A felhasználó a szokásos módon egy felszólítás után csevegéses formában, szöveges promptokkal kérhet a Sparktól pár másodpercen belül alkalmazást, amit utána folyamatosan finomhangolhat, szintén beszélgetés útján.

A kreativitás visszacsatolásos iterációs folyamatban a Spark az elkészített módosításokat, illetve azok működését is azonnal meg tudja jeleníteni, így a felhasználók menet közben dönthetnek afelől, hogy szeretnének-e további változtatásokat. Az eszköz eközben mentést készít az egyes változatról, amikre szükséges esetén vissza lehet állni. Támogatott a kollaboratív munka is, így akár többen is dolgozhatnak a készülő programon, illetve felhasználhatják már elkészített kódokat is.

A GitHub vezérigazgató Thomas Dohmke egyenesen azzal a merész kijelentéssel él, hogy ez lehet a személyreszabott szoftverkészítés következő lépcsője. Ugyan a mikroalkalmazások nem helyettesítik a professzionális fejlesztőket, inkább az ötletelésben, az egyszerűbb botok, segédek készítésével fogják egyszerűsíteni a mindennapi munkát. A Spark bármilyen webes API-t használhat, a felhasználók pedig választhatnak az Anthropic Claude Sonnet és az OpenAI GPT modellek legújabb verziói között.

Kérdéses viszont, hogy milyen ütemezéssel juthat el a fejlesztés kipróbálásra a felhasználókhoz, ezzel kapcsolatban még nem tudni konkrétumokat.