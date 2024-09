Helyi adattárolást kínál a GitHub az uniós vállalati ügyfeleknek

A GitHub hamarosan lehetővé teszi a felhős ügyfelek számára, hogy adataikat az Európai Unió területén belül tárolják, mely lépéssel az EU-n belül szigorodó szabályozási és adatvédelmi környezetnek kíván jobban megfelelni. Október 29-től kezdve a GitHub minden vállalati cloud ügyfél számára opcióként kínálja a kódok „uniós régión” belüli tárolását, de nem nevezi meg pontosan, hogy melyik országban. Az anyacég Microsoft több tucat régióban van jelen az Azure felhőszolgáltatással a blokkon belül, az új szolgáltatást is erre alapozzák.

Mivel a GitHub az Enterprise Cloud szint összes ügyfelének adatait jelenleg az Egyesült Államokban tárolja, ez jelentős mérföldkőnek számít. Ugyan a fejlesztői kollaboratív platform eddig is lehetővé tette az ügyfelek egy részének, hogy kiválasszák az adattárolás helyét a saját üzemeltetésű vállalati szervertermékek esetében, a friss bejelentés kifejezetten a felhős ügyfeleket érintő kiterjesztés.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

A GitHub hozzátette, hogy a jövőben hasonló támogatást vezet be más régiókban, köztük Ausztráliában, Ázsiában és Latin-Amerikában, mivel a helyben tárolt adatok iránt egyre nagyobb az igény a világ többi részén is, nem csak Európában. A bevezetés célja valójában az lehet, hogy a cég a saját üzemeltetésű termékekről a vállalati felhő felé terelje a már meglévő ügyfeleket, amit a folyamatot megkönnyítő migrációs eszközökkel támogat. Az adatok helyben történő tárolásának számos más előnye is van, többek közt csökkenti az adatátviteli késleltetést, ami előnyösnek bizonyul az AI-jal kapcsolatos fejlesztéseknél.

Az úgynevezett digitális szuverenitás kritikus kérdéssé vált az EU-ban működő vállalatok számára, amit olyan szabályozások uralnak, mint a GDPR, de már készülni kell a közelgő MI-törvényre is. Ráadásul a magán- és állami szervezetek egyre inkább aggódnak amiatt, hogy adataikat miként használhatják fel a több ezer mérföldre található technológiai óriások.

Többek közt ez az oka annak, hogy a felhőszolgáltatásokat nyújtó vállalatok próbálják közelebb hozni az adatokat és a kapcsolódó ellenőrzéseket ügyfeleik helyéhez. A Microsoft tavaly júliusban indította el a Cloud for Sovereignty-t, ami kifejezetten a közszféra szervezeteit célozza meg, eközben a Google is különféle módokon erősítette meg adatszuverenitását, beleértve a helyi szereplőkkel, például a Deutsche Telekom németországi T-Systems-szel való szembetűnő partnerkapcsolatait. Az Oracle tavaly indította el szuverén felhőjét, ami a magán- és közszféra szervezeteinek segít az Európai Unióban az adatvédelmi és szuverenitási követelményeknek való megfelelésben.