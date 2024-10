Hangot adott a Microsoft a Copilotnak

Hang- és vizuális feldolgozási képességekkel fejleszti természetesebb interakciós élményeket kínáló AI-asszisztenssé a Copilotot a Microsoft. A redmondi cég a ChatGPT nemrég bejelentett Advanced Voice Mode-jához hasonló képességekkel terjeszti ki saját alternatíváját: a felhasználók mostantól cseveghetnek az AI-asszisztenssel, kérdéseket tehetnek fel neki, akár csak egy baráttal vagy kollégával folytatott beszélgetés során. A társalgáshoz négy különböző hangminta közül választhat a felhasználó.

A Copilot teljes redesign folyamaton ment keresztül, az újragondolt felhasználói felület kártyás elrendezéssel operál, és egységes élményt nyújt valamennyi platformon, így weben, mobilon és a dedikált Windows-alkalmazásban is. Az új kezelőfelület nagy hasonlóságot mutat az Inflection AI által elindított Pi chatbottal, nem véletlenül: a redmondiak év elején vettek fel több szakembert is a startuptól, köztül a Google DeepMind társalapítóját, Mustafa Suleymant, aki jelenleg a Microsoft AI vezérigazgatója.

A másik nagy dobás a Copilot Vision, melynek köszönhetően az AI-asszisztens a felhasználóhoz hasonlóan „látja” a megtekintett weboldal egészét, tartalmával kapcsolatban pedig kérdéseket tehetünk fel neki, nem csak a szövegekre, de a képekre vonatkozóan is, amire a Copilot Voice funkciókkal kiegészítve emberszerűen válaszol.

A Microsoft demója szerint az AI-asszisztens képességeit többek közt internetes vásárlás során lehet kihasználni, akár termékajánlatok és különböző opciók megtalálásában és összehasonlításában segíthet. Biztonsági okokból bizonyos korlátozások érvényesek a Copilot Vision funkcióval használható webhelyek típusaira, nem működik a fejlesztés például a fizetőfallal védett vagy érzékeny tartalmakkal.

Az asszisztens a Copilot Daily fejlesztéssel bizonyos területeken összefoglalót is fel tud majd olvasni a felhasználónak a legfontosabb hírekről és időjárásról, egyfajta saját tévébemondóként. Ezen felül összetettebb kérdéseket is képes kezelni az OpenAI legújabb modelljének köszönhetően. A Think Deeper egyelőre még korai fázisban jár, és a Copilot Visionnel együtt a Copilot Labs teszprogram keretén belül teszteli a Microsoft, tanulva a kukkolós Recall biztonságával kapcsolatban felmerült esetből.

Az új Copilot már elérhető frissítés után iOS-re és Androidra, webes felületen pedig a copilot.microsoft.com címen, valamint a Copilot Windows alkalmazáson keresztül. A szokásos módon eleinte csak angolul használható Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, később az elérhetőséget több régióra és nyelvre is kiterjesztik. A Copilot Daily csak az Egyesült Államokra és az Egyesült Királyságra korlátozódik, a Copilot Visiont az amerikai Copilot Pro csomag előfizetők kapják meg.