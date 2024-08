Elkaszálja a Meta a drága MR-headset ötletét

Bennfentes források szerint a Meta hátrébb lép, és nem kíván harcba szállni az Apple-lel a kevert valóság headsetek prémium szegmensében, és elkaszálta saját felsőkategóriás termékének ötletét. A VR és metaverzum fejlesztéseken dolgozó, dollármilliárdokat elégető Reality Labs divízió névtelenül nyilatkozó alkalmazottai szerint a felsővezetés a hét folyamán egy értekezlet után arra szólította fel a projekten dolgozókat, hogy állítsák le a termék fejlesztését. A belsősök közt La Jolla néven említett eszköz a tervek szerint 2027-ben került volna piacra, egy ultranagy felbontású mikro-OLED kijelzővel, amit az Apple is alkalmaz a Vision Pro esetében.

Július 12. óta hivatalosan is kapható a februárban elrajtolt Vision Pro AR/VR headset az Európai Unióban, de a piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy a kezdeti lelkesedés hamar elfogyott iránta, ami egyrészt a termék csillagászati, 3500 dolláros árának, másrészt a hézagos ökoszisztémának, azaz elsősorban a hiányzó applikációknak köszönhető, nem beszélve az eszköz kiforratlanságából eredő egyéb tényezőkről (pl. kényelmetlen viselet, rendkívül rövid akkumulátoros üzemidő).

Gyere el az AWS Hungary első felhőmigrációs rendezvényére! (x) Nemzetközi előadók, és valódi hazai tapasztalatok a személyes találkozás lehetőségével - szeptember 20-án a MagNet Házban. Nemzetközi előadók, és valódi hazai tapasztalatok a személyes találkozás lehetőségével - szeptember 20-án a MagNet Házban.

Gyere el az AWS Hungary első felhőmigrációs rendezvényére! (x) Nemzetközi előadók, és valódi hazai tapasztalatok a személyes találkozás lehetőségével - szeptember 20-án a MagNet Házban.

Logikusnak tűnik mindezek után, hogy az Apple belsős források elmondása szerint már dolgozik a Vision Pro olcsóbb verzióján, ami 2025 végén kerülhet piacra. Mindeközben a Vision Pro második generációs csúcsmodelljének fejlesztését jelenleg szüneteltetik, az olcsóbb alternatívát priorizálva. Ugyan nincs kizárva annak lehetősége, hogy később érkezik a második generációs utód, egyelőre más stratégiát követ a vállalat, ennek megfelelően csoportosítja a szakmai erőforrásokat is.

Ugyan nem tudni, hogy konkrétan milyen árkategóriában indulna a hozzáférhetőbb headset, a 3500 dolláros kezdőárnál alacsonyabb szinten sikerülhetne felvenni a versenyt olyan konkurensekkel szemben, mint mondjuk a Meta Quest. A lap informátorai szerint a cég 1500 dollár köré lőhet, ami egy csúcskategóriás iPhone ára.

A Quest fejhallgatók jelenlegi termékcsaládja a Quest 2 és Quest 3 eszközöket vonultatja fel, melyek kiskereskedelmi ára 200 és 500 dollár. A Meta 2023-ban leállította a 999 dolláros Quest Pro gyártását a gyenge eladások és rossz kritikák után. A közösségi óriás június végén jelentette be azt is, hogy átalakítja a Reality Labs-t, ami elbocsátásokat is magával hozott.

A vezetőség a Reality Labs üzletág alatt dolgozó csapatokat két nagyobb csoportba osztotta: a központi „Metaverse” szervezet a Quest headset-vonalat, a Horizont (a Meta közösségi hálózatát) és a kapcsolódó technológiákat, míg az új „Wearables” részleg a többi hardveres terméket, beleértve a Ray-Ban okosszemüveget foglalja magába