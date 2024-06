Átalakítja a Meta a Reality Labs-t

Andrew „Boz” Bosworth, a Meta technológiai igazgatója a vállalat hardver divízióját érintő legfontosabb változást jelentette be a Reality Labs 2020-as megnevezése óta (korábban Oculus VR). A vezetőség a Reality Labs üzletág alatt dolgozó csapatokat két nagyobb csoportba osztja: a központi „Metaverse” szervezet a Quest headset-vonalat, a Horizont (a Meta közösségi hálózatát) és a kapcsolódó technológiákat, míg az új „Wearables” részleg a többi hardveres terméket, beleértve a Ray-Ban okosszemüveget foglalja magába.

A szerkezeti átalakítással együtt a cég a dolgozók egy részét leépíti a belsős források szerint, főleg az új struktúra miatt feleslegessé vált vezetői pozíciókat szünteti meg egy egyelőre meg nem határozott, de az elmondások alapján kis számban. Az alkalmazottaknak küldött belsős levélben Bosworth azt is megosztotta, hogy a Ray-Bannal közösen kiadott AR-szemüveg a vártnál sikeresebb.

Annak ellenére, hogy a Quest headset lényegében egy viselhető eszköz, nem a Wearable, hanem a Metaverse csoport alá költözik, amely magában foglalja a Horizont is, a Meta eddig nehezen teret hódító Roblox-szerű közösségi hálózatát. Bár a leépítések miatt a dolgozók egy része aggódik, abban a legtöbben egyetértenek, hogy a Reality Labs működése eddig szerteágazó és keszekusza volt.

Az újrastrukturálás két nagy nyertese Alex Himel, a Meta alelnöke, aki a Wearables vezetését kapta feladatul, valamint Vishal Shah, aki már korábban is vezette a Horizont, és most a Quest feletti felelősséget is megkapja. Mindkét vezető közvetlenül Bosworthnak számol be a jövőben.