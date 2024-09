Csak az európai adatokat nem harácsolja a LinkedIn az AI-hoz

Nem különösebben meglepő maga a tény, hogy végül a Microsoft tulajdonában lévő LinkedIn is elkezdi a felhasználói tartalmakat összekaparni abból a célból, hogy AI-modelljeit pallérozza, a kivitelezés módja már annál inkább felvet kérdéseket.

Több sajtótermék is arról jelentett a napokban, hogy a jelek szerint a szakmai közösségi platform már azelőtt frissítette adatvédelmi szabályzatát az adatgyűjtésre vonatkozó részletekkel, hogy elérhetővé tette volna a felhasználók számára a vonatkozó adatvédelmi beállításokat, és az egyébként alapértelmezetten beállított adatgyűjtés kikapcsolására lehetőséget adó kapcsolót.

A frissített felhasználási szabályzat szerint a LinkedIn mögött álló Microsoft felhasználhatja a személyes adatokat a termékek és szolgáltatások fejlesztésére, javítására, illetve AI-modelljeinek fejlesztéséhez és képzéséhez - természetesen arra hivatkozva, hogy így a felhasználók számára is személyreszabottabb élményt tud nyújtani. A gyűjtött adatok körébe beletartozik gyakorlatilag minden, a profilfotóktól kezdve a bejegyzésekig, nyelvi preferencia, a mások bejegyzéseire adott reakciók és válaszok, valamint természetesen a munkahelyekre, cégekre, pozíciókra vonatkozó megadott információk.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

Fontos viszont, hogy az Európai Gazdasági Térség területén élő tagoktól származó adatokkal nem végez betanítást a cég, a helyi szigorúbb adatvédelmi törvények miatt. A LinkedIn egy külön regionális adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik a térségre vonatkozóan, amely szeptember 18-án lépett hatályba.

A LinkedIn felületén is egyre több az AI-modellre építő eszköz és funkció, például az üzenetek megírásában segítő asszisztens a generatív AI-modell révén teszi lehetővé az üzenetvázlatok készítését. Az adatgyűjtés ilyen célokra való felhasználása is letiltható, de ahogy a platform is hangsúlyozza: a kikapcsolás annyit jelent, hogy a LinkedIn és leányvállalatai nem használják fel az érintett személyes adatait vagy tartalmait modellek képzésére a jövőben, de visszamenőlegesen már nem vonható vissza a már megtörtént képzés, és az adatok törlése sem kérhető.