Elérhető a Microsoft Office LTSC 2024

A Microsoft bejelentette az Office LTSC (Long Term Servicing Channel) 2024 végleges verziójának kiadását, amely mostantól már általánosan elérhető a kereskedelmi és kormányzati ügyfelek számára. A csomag a szokásos módon a Word, Excel, PowerPoint, Outlok, OneDrive, OneNote és Microsoft Access produktivitási alkalmazásokat foglalja magába.

A lokális telepítésű Office azon cégek ÉS Szervezetek részére előnyös, akik nem kívánják előfizetéses rendszerben valamelyik Microsoft 365 csomag szolgáltatásait igénybe venni. A „hosszanfriss" LTSC konstrukció lényege, hogy nem igényli a kötelező frissítést, az adott telepített verzióhoz kizárólag biztonsági frissítések érkeznek, az új képességek nem - ezért ideálisak olyan környezetbe, ahol a kliensek különböző okokból nem csatlakoznak a céges hálózathoz és/vagy az internethez.

Ezekhez a termékekhez egyaránt ötéves támogatást nyújt a redmondi szoftvercég, így az aktuális verziói is 2029-ig kapja az újabb biztonsági foltokat. A Microsoft Office LTSC-verziók egyszer megvásárolhatók, nincs előfizetési kötelezettség, de licencenként csak egyetlen eszközre telepíthetők, és nem igényelnek internetkapcsolatot. Kifejezetten cégeknek szól, nem magánfelhasználóknak – már csak azért is, mert az LTSC-licencek csak mennyiségi licencszerződésekkel szerezhetők be.

A redmondi cég szerint számos felhasználási eset és körülmény indokolja még mindig az Office előfizetés nélküli verziójának frissítését és fenntartását. Az új kiadás újdonságai közé tartozik pár olyan fejlesztés, ami az elmúlt három évben érkezett a Microsoft 365 vállalati alkalmazásokhoz. Ez leginkább dinamikus diagramokat és több mint egy tucat új szöveg- és tömbfunkciót jelent az Excelben, továbbfejlesztett keresési és értekezlet-létrehozási lehetőségeket az Outlookban, valamint javult a teljesítmény, a biztonság és a kisegítő eszközök.

A cég támogatási oldalán található összehasonlító táblázat szemlélteti legjobban, mi a különbség a Microsoft 365 és az Office LTSC 2024 csomagok összetétele közt: a Microsoft 365 fő előnyei közé tartozik, hogy az alkalmazások akár 5 eszközre is telepíthetők, az LTSC-konstrukciónál ez csak egyetlen eszközre lehetséges, előbbinél lehetőség van olyan funkciók használatára is, amire az az utóbbinál nem, ilyen például a mobil és webes appok használata, az 1 TB felhős tárhely, a frissítéseken keresztüli funkciófrissítések és persze a Copilot.