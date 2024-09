Januártól szétválik és nevet vált a Vodafone Magyarország

A 4iG Csoport több távközlési érdekeltségéhez hasonlóan a legnagyobb ügyfélbázissal rendelkező, legértékesebb entitás, a céghez tavaly januárban került Vodafone Magyarország Zrt. is két társasággá válik szét a jövőben, jelentette be rövid tőzsdei közleményében tegnap a cégcsoport.

A vezetékes és mobilszolgáltatásokkal, illetve infrastruktúrával egyaránt rendelkező vállalat a közlemény szerint 2024. december 31-én válik szét a ONE Zrt. nevű kereskedelmi társaságba, illetve a V-Hálózat Távközlési Zrt-be, mely az infrastruktúra tulajdonosa lesz. Az új struktúra szerinti működés első napja 2025. január 1. lesz.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

A cégstruktúra átalakításáról szóló bejelentés alapján kijelenthető, hogy januártól a 4iG Csoport nem használja tovább a Vodafone cég- és márkanevet Magyarországon, a ONE pedig eleinte a Vodafone márkanév helyébe lép majd az év elejétől, később viszont a cégcsoporthoz tartozó összes távközlési leányvállalat kereskedelmi egységeinek ernyőmárkájává válik.

Az átalakítás egyben speciális helyzetet is teremt a magyar távközlési piacon azáltal, hogy a Vodafone-nak (később ONE-nak) valójában két cég is biztosít majd kritikus infrastruktúra-szolgáltatást egyszerre: A cégcsoporton belül lévő, vezetékes és aktív mobilos infrával rendelkező V-Hálózat Távközlési Zrt. mellett a mobilos infrastruktúra passzív elemeit továbbra is a brit Vodafone Csoport résztulajdonában lévő, a Vodafone Magyarországból 2020-ban kiválás útján létrejött Vantage Towers birtokolja majd.

A 4iG Csoport tavalyi közleménye szerint a jelenleg zajló vagy már lezárult, a cégcsoport összes távközlési érdekeltségét érintő strukturális szeparáció a menedzsment előzetes becslése szerint 400 milliárd forintot meghaladó cégérték-növekedést eredményezhet.