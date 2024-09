Az AI-hoz gombolta az Apple az új iPhone-okat

Forradalminak semmiképp sem nevezhető, de tisztességes frissítésnek tűnik az Apple szeptember 9-én bemutatott idei iPhone-szériája, ami kialakítás tekintetében annyi újdonságot hoz, hogy a felhasználók két új fizikai gombot kapnak a vezérléshez, és természetesen folyamatosan fejlődnek az AI-on alapuló szoftveres megoldások. A széria gyakorlatilag a tavalyihoz hasonlóan most is két kategóriára oszlik: az olcsóbb alapmodell és annak Plus variánsa sok eltérést nem mutat a méreten kívül. A liga felsőmezőnyében az iPhone 16 Pro és az iPhone 16 Pro Max a főbb újításokat mutató variánsok, bár itt sincs szó egetrengető innovációkról.

A kötező kört letudva a legfontosabb specifikációkkal és jellemzőkkel: elődjéhez hasonlóan az iPhone 16 alapmodell is 6,1 hüvelykes Super Retina XDR-kijelzővel érkezik, míg a nagyobb Plus testvér 6,7 hüvelykes. A kijelzők gyakorlatilag az iPhone 12 Max óta ekkorák, úgy tűnik, ezen már nem variálnak sokat a tervezők, de már adott a maximális 2000 nites fényerő. Ugyan a 16 Pro és a Pro Max kijelzői nagyobbak lettek, a kávák nem váltak kisebbé, és a 60Hz-es frissítési gyakoriság maradt.

Az androidos gyártók rendszerint évről évre komolyabban hozzányúlnak a formatervhez, ami az Apple-nek nem kenyere: az iPhone 16 gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint az iPhone 15, annyi különbséggel, hogy a hátoldalán vertikális lett a kameraelrendezés, ami hatékonyabban szolgálja ki a térbeli fotók és videók készítését. A cég láthatóan most valamiért nagyon ráment a gombokra: a felvételek elkészítését egy újdonságnak szánt kameravezérlő gomb támogatja, ami érintésérzékeny, így akár az ujj finom végigcsúsztatásával módosíthatók az alapvető beállítások a felvétel készítése során, mint a nagyítás.

A tavalyi Pro modelleken bemutatott programozható akciógomb immár az alapkészüléken is helyet kap, előre meghatározott célokra használható, vagy Shortcuts funkcióhoz rendelhető. Fotózási és videózási téren természetesen fejlettebb és kiemelkedőbb minőséget ígér a cég, az alábbi felszereléssel: az iPhone 16 főkamerája 48 megapixeles (f/1.6), fókusztávolsága 26 mm-es, mellette pedig egy 12 megapixeles (f/1.6, 52 mm) telefotós egység munkálkodik.

Az Apple új iPhone chipjei az Arm architektúra legújabb verzióját használják, amely speciális funkciókat tartalmaz az AI-alkalmazások felgyorsítására. A készülék belsejében a 16 magos, 3 nanométeres gyártástechnológiával készült A18 processzor dolgozik, ami kétszer gyorsabb, mint az iPhone 15-ben dolgozó elődje. A memória alrendszer 17 százalékkal nagyobb memória sávszélességgel rendelkezik, ami szintén az Apple Intelligence funkciókat támogatja. Nőtt továbbá az akkumulátor kapacitása is, de konkrétumot magához hűen nem árult el a cég.

Hogy miben különböznek a drágább Pro és Pro Max variánsok? Előbbi 6,3 hüvelykes, utóbbi 6,9 hüvelykes képernyővel érkezik, amik a tavalyi elődöknél nagyobbak, de kialakítás tekintetében nincs más újdonság. Maradt a titán készülékház, adottak az új gombok, és itt a legszívósabb az üzemidő értelemszerűen, de azt most sem sikerült közölni, hogy ez pontosan mit jelent, és mekkora telep került a telefonba. Ezekben a variánsokban dolgozik viszont az A18 Pro csúcs-chip, ami elméletileg 15 százalékkal teljesít jobban a számítások terén a tavalyi Pro telefonokban használt A17 Pro-hoz képest, a grafikus teljesítmény pedig 20 százalékkal haladja meg a tavaly ősszel debütált A17 Pro processzor képességeit.

A kamerarendszerről még érdemes tudni, hogy a 48 megapixeles főkamera (f/2.44, 24 mm) mellett hasonló felbontású (f/2.2, 13 mm) ultraszéles látószögű modul és 12 megapixeles (f/2.8, 120 mm) lencse dolgozik, a 4K-s videók másodpercenként 120 képkockával rögzíthetők. Ezek a modellek nem titkoltan alkalmasabbak a fotózás hatékonyabb beállítására, valamint további szerkesztési lehetőségeket kínálnak a professzionális szintű videókészítéshez.

Mennyi az annyi?

A cég magyar honlapján megjelent információk szerint az előrendelés szeptember 13-én kezdődik, a készülékek pedig szeptember 20-án kerülnek a polcokra és a rendelőkhöz. Az árak nem változtak tavalyhoz képest, az új széria egyes modelljeit pont annyiért lehet megvásárolni, amennyiért egy évvel ezelőtt az iPhone 15 variánsokat.

Ez azt jelenti, hogy a 128 GB tárhellyel ellátott iPhone 16 indulóára 399 990 forint, a Pro modell a legkisebb kiszereléssel pedig a tavalyival megegyezően 499 990 forintról indul. Az árak természetesen belső tárhely kapacitásától függnek, a legizmosabb iPhone 16 Pro Max például egy terabájttal ellátva 799 990 magyar forintot ér.

Mire lesz elég?

A hardvert nem csak azért frissítette az Apple, hogy jobban megfeleljen a kor követelményeinek, hanem hogy kiszolgálja az AI-funkciókat, amiket Apple Intelligence néven brandel. A WWDC konferencián elhangzottakhoz képest plusz információkkal nem nagyon tudott szolgálni a cég, de hozzátette, hogy az első funkciók októberben már tényleg elérhetők lesznek béta verzióban. Természetesen angol nyelven, és továbbra sem tiszta, hogy a cupertinóiak hogyan fogják megoldani a bevezetést az Európai Unióban, így többek közt mondjuk nálunk, ahol egyébként sem erős az Apple a szolgáltatások lokalizálásában.

Az angol nyelv más honosított verziói az amerikain kívül decemberben kerülnek sorra a szoftverfrissítésben, jövőre pedig a kínai, francia, japán és spanyol nyelvű változatok válnak elérhetővé. Az Apple Intelligence alatt dolgozó modell egyébként a Siri-t is okosítani fogja, de ez a magyar felhasználók számára újfent nem jelent sokat.

A kaliforniai cég az új szériával láthatóan arra fogad, hogy az AI-jal turbózott funkciók és szoftveres újdonságok frissítésre késztetik majd a fogyasztókat, és sikerülhet fellendíteni a lassuló iPhone-eladásokat. Nabila Popal, az International Data Corp elemzője szerint

a meglévő, már 3-4 éves készülékekkel rendelkező iPhone-felhasználók jó eséllyel szólíthatók meg, még akkor is, ha egyes funkciók bevezetése csúszik, mert maga a hardver időtállónak tűnik AI szempontjából a következő évekre.

Viszont az is esélyes, hogy a funkciók késése sok potenciális vásárlót tart vissza az első hónapokban attól, hogy kinyissa a pénztárcáját.

Az Apple részvényei nem mozdultak el különösebben a bejelentés napján 220,91 dollárról, annak ellenére sem, hogy a rivális Huawei pár órával az esemény előtt csepegtetni kezdett első háromba hajtható okostelefonjáról. A kínai cég honlapján keresztül őrületes érdeklődés mutatkozott a Z-alakú Huawei Mate XT-re úgy, hogy még a konkrét árát sem közölte a gyártó, és már 3 millió darabot lefoglaltak belőle. Kínában, ahol a fogyasztók láthatóan hajlandóak is fizetni az AI-ért.

Bár az androidos gyártóknak szintén vannak saját megoldásaik, a cupertinói cég a jobb csomagolással teheti vonzóbbá az AI-t. Kína azonban továbbra is különleges kihívás lesz az Apple számára, főleg a Huawei miatt. A cupertinói cég a második negyedévben kiesett az öt legnagyobb mobilgyártó listájáról, először esett meg, hogy hazai gyártók foglalták el a toplista tetejét.

Mivel az Apple Intelligence-et Pekingnek még jóvá kell hagynia a kínai piacra való bevezetéshez, a megjelenés utáni pár hónapban még nem lesz kulcsfontosságú hajtóereje a térségben való értékesítésekre nézve. Kínában az Apple az év elején agresszíven csökkentette az árakat a kormányzati korlátozások és a megnövekedett hazai verseny hatására, így próbálva egyensúlyozni az egyre erősődö ellenszélben. Kérdés, hogy mire lesz elég az új széria.