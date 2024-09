Teljesen elkaszálta sokat vitatott jutalékrendszerét a Unity

Tokkal-vonóval együtt kukázza az éppen egy évvel ezelőtt bevezetett, majd szinte azonnal átalakított jutalékrendszerét az azonos nevű játékengine-t birtokló Unity. A runtime fee tavalyi bevezetése óriási felzúdulást váltott ki a fejlesztői közösségben, mely a céget alapjaiban rengette meg.

A Unity éppen 2023. szeptember 14-én jelentette be, hogy bevezeti az ún. Unity Runtime Fee díjat, ami lényegében minden fejlesztőt, de eltérő mértékben terhelt volna, méghozzá a játékok utáni letöltéseket és bevételeket alapul véve.

A főként az indie fejlesztőket roppant kellemetlenül érintő változtatás pillanatok alatt kiverte a biztosítékot az iparágban: az ügy egy ponton odáig fajult, hogy a cég munkatársai halálos fenyegetéseket kaptak, ezért két irodát be is zárt ideiglenesen a munkatársak biztonsága érdekében. Mindeközben a független fejlesztők, kis stúdiók sorra jelentették be, hogy a cégbe vetett bizalmukat elveszítve új engine után néznek, vállalva az ezzel járó esetleges hátrányokat is.

A Unity végül kicsivel több mint egy hét alatt belátta, hogy a helyzet tarthatatlanná vált és engednie kell a feltételekből, így úgy döntött, hogy a jellemzően kisebb indie fejlesztők, magánszemélyek, szervezetek által használt ingyenes Unity Personal csomag használóinak egyáltalán nem kell fizetniük az új díjat. A 12 hónap alatt kevesebb, mint 1 millió dolláros forgalmat termelő játékokra sem vonatkozik a sarc.

Hiába járt a változtatás bocsánatkéréssel, az eset helyrehozhatatlannak tűnő károkat okozott a Unitynek, ahonnan a teljesen hitelét vesztett vezérigazgató, John Riccitiello rövid úton távozott. A cég ezt követően novemberben 265, majd januárban további 1800 munkavállalót küldött el - utóbbi a teljes kollektíva negyedét jelentette.

A vállalat jelenlegi vezérigazgatója most bejelentette, hogy a Unity Runtime Fee véglegesen és minden formájában megszűnik, a jellemzően indie fejlesztők által használt Unity Personal előfizetés pedig továbbra is ingyenes marad majd.

Ezzel párhuzamosan a Unity Pro és Enterprise előfizetők éves költségei nőnek majd, előbbieknél 8, utóbbiaknál 25 százalékos mértékben.