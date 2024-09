Vállalati előfizetéssel erősít a Claude

Új előfizetői szinttel bővíti az Anthropic a Claude AI chatbotot, ezzel opciót kínálva azoknak a vállalati ügyfeleknek, akik több adminisztratív eszközt és kiterjesztett biztonságot szeretnének. A Claude Pro és Team mellé érkező Enterprise előfizetői csomag közvetlen versenytársa az OpenAI üzletspecifikus megoldásának, a ChatGPT Enterprise-nak, ami egy éve érhető el a piacon.

A többek közt Amazont és Google-t is befektetői közt tudható Anthropic startup március elején jelentette be Claude 3 nevű nagy nyelvi modellcsaládját, mely állítása szerint az OpenAI GPT-4 modelljét is lekörözi. A vállalkozásoknak szánt Claude lehetővé teszi, hogy a szervezetek belsős tudástárral használják a chatbotot, ami képes elemezni az információkat, kérdésekre válaszolni, összegezni, grafikákat és diagramokat készíteni, amolyan vállalatspecifikus AI-asszisztensként.

A Claude mindössze egy éve elérhető a vállalatok számára, így nem vitatható lemaradása van az OpenAI ChatGPT-hez képest, de az Anthropic elmondása szerint erőssége, hogy kisebb csapattal, de nagyobb sebességgel reagál az ügyfelek igényeire.

Az Anthropic vállalati kínálata néhány kulcsfontosságú szempontból azonban más a piacon lévő többi ajánlatnál: kontextusablaka 500 000 tokenből áll, ami azt jelenti, hogy az Anthropic modelljei akár 200 000 kódsort, több tucat 100 oldalas dokumentumot vagy egy kétórás hangátiratot képesek feldolgozni egyetlen promptban. A ChatGPT Enterprise és a Claude Team csomagja fele ekkora kontextusablakot kínál. A vállalati szint továbbá GitHub-integrációt is tartalmaz a mérnökcsapatok számára, hogy szinkronizálni tudják GitHub-tárolóikat a Claude-dal.

Az OpenAI-hoz hasonlóan az Anthropic is kiköti, hogy a Claude Enterprise ügyfeleinek adatait nem használja fel a technológia fejlesztéséhez és modellképzéshez. Ez kardinális tényező az érzékeny adatokkal dolgozó vállalkozásoknak, akik érthető mód nem szeretnének üzleti titkokat táplálni egy külső szolgáltatás adatbázisába.

Az Anthropic egyelőre nem hozta nyilvánosságra a Claude Enterprise árát, csak annyit árult el, hogy a felhasználónként havi 30 dollárba kerülő Team csomagnál némileg drágább lesz.

Az európai felhasználók és vállalkozások a webes felületen és iPhone alkalmazáson keresztül férhetnek hozzá a Claude chatbothoz, de a legfejlettebb modellek, a Claude 3 Opus képességeit az előfizetéses Claude Pro csomag ügyfelei használhatják ki. Az Anthropic májusban dobta piacra a Claude Team előfizetés csomagokat is az európai térségben, de nyelvi téren azért még vannak hiányosságok: az asszisztens folyékonyan beszél franciául, németül, olaszul, spanyolul és más európai nyelveken, de a magyarral egyelőre nem igazán birkózik meg.

Az Anthropic hamar az egyik legérdekesebb startuppá vált a generatív mesterségesintelligencia-piacon, a befektetők márciusban 18,4 milliárd dollárra értékelték. Abban a hónapban az Amazon további 2,75 milliárd dolláros befektetést jelentett be, így az e-kereskedelmi óriás cégbe eddig befektetett teljes összege 4 milliárd dollárra nőtt.