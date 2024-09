Felfüggesztették az X működését Brazíliában

Brazília legfelsőbb bírósága a hétvége folyamán azonnali hatállyal elrendelte az X közösségi platform működésének felfüggesztését az egész ország területén, miután a cég nem tett eleget a korábbi bírósági végzésekben megfogalmazott kéréseknek a tartalommoderációval kapcsolatban, továbbá nem jelölt ki helyi jogi képviselőt sem. A tiltás mindaddig fennáll, míg az X a határozatokban előírtakat be nem pótolja.

A bíróság közleménye szerint napi 8000 dollár (2,8 millió forint) pénzbírságra számíthatnak azok a brazíliai személyek vagy vállalkozások is, melyek virtuális magánhálózatot és egyéb kerülőutakat használnak a közösségi szolgáltatás eléréséhez, míg a tiltás érvényben van. Öt napot kapott az Apple és a Google is arra, hogy szüntessék meg az X alkalmazás elérhetőségét alkalmazásboltjaikban.

Az Egyesült Államok NATO-n kívüli szövetségeseként Brazília komolyan készül az októberi választásokra, a hely törvények értelmében az országban működő közösségi médiavállalatoknak kötelező jelleggel kell kijelölniük a dolgozókat, akik kezelik a kormányzati eltávolítási kérelmeket, főleg a politikai dezinformációt és az erőszakra való uszítást tartalmazó posztokat. Az X nem jelölt ki ilyen képviselőt Brazíliában, sőt kifejezte arra vonatkozó szándékát, hogy a jövőbeli jogi konfliktusok elkerülése érdekében akár minden alkalmazottat áthelyezne az országból és megszüntetné helyi működését.

A platform elérhetetlenségének üzleti szempontból jelentős hatása lehet Elon Musk cégére, Brazíliában a lakosság jelentős része, 171 millió lakos használ közösségi médiát, ebből több mint 22 millióan az X aktív felhasználói. Bár Elon Musk megjelenését követően számtalan szakértő vizionált exodust az X-et illetően, a közösségi szolgáltatásnak igazából még több ügyfele is lett, a Financial Times által júliusban közzétett statisztikák szerint. Ez alapján az X-nek nyár közepén naponta átlagosan mintegy 250 millió felhasználója volt, ami mindössze 1,6%-kal több, mint egy évvel korábban, azaz ha exodus nem is volt, a bázis növekedése mindenképpen megállt.

Moreaes bíró neve nem ismeretlen a közösségimédia-vállalkozások számára, Brazíliában korábban már felfüggesztést kapott a WhatsApp és a Telegram is.