Októberben visszatér a Windows 11 kukkolós funkciója

A Microsoft a nyár elején jelentette be a Windows 11 Recall nevű funkcióját, ami azon fejlesztések sorát bővíti, melyekkel a cég hardverfrissítésre próbálja ösztönözni a felhasználókat a fejlett AI-képességek ígéretével. A korábban előzetes verzióban elérhető Recall a kiberbiztonsági szakértők és a szabályozók aggodalmát hamar felkeltette annak ellenére, hogy a Microsoft szerint a titkosított pillanatképeket a funkció lokálisan tárolja és elemzi, így azok nem továbbítódnak a felhőbe. Ennek eredményeként a Microsoft visszavonta az eszköz elérhetőségét, napokkal azelőtt, hogy szélesebb felhasználói kör számára is elérhetővé tette volna.

A redmondiak októbertől elérhetővé teszik ismét elérhetővé a funkció átdolgozott változatát a Windows Insider programban résztvevők számára, de részletekbe menően nem számolt be arról, hogy milyen konkrét változásokat is hajtott végre az elmúlt hetekben. A korábbi ígéretek közt elhangzott, hogy a képernyőmentéseket tartalmazó adatbázis titkosítást kap és Windows Hello-n keresztüli hitelesítés után lesz csak hozzáférhető és megtekinthető. A funkció alapértelmezetten ki lesz kapcsolva, az eredeti elképzeléssel ellenben, amikor is alapértelmezett beállításként volt az operációs rendszer része. A konkrét részletekre később lehet számítani.

A Recall széles körű kiadásának időzítése kritikus lehet: a fogyasztók nagyobb érdeklődést mutathatnak az új számítógépek vásárlása iránt az ünnepi szezonban, ha a Microsoft addigra minden azt támogató eszközre elérhetővé teszi a funkciót.

Az adatvédelmi szakértők körében hamar negatív visszhangot kapott Recall öt másodpercenként készít automatikusan képernyőmentést a felhasználó kijelzőjéről annak érdekében, hogy később lekérdezéseket futtathasson a korábbi aktivitásával kapcsolatban, és így a cég szerint „könnyebben visszakereshessen tartalmakat” képeket, szövegeket, annak leírásával, hogy mit keres. Ez viszont azt is jelenti, hogy a funkció kereshet a felhasználók múltbeli tevékenységei között, beleértve a fájljaikat, fényképeiket, e-mailjeit és böngészési előzményeit. Ez pedig elméletben lehetőséget ad arra, hogy az eszköz többi felhasználója, vagy a hozzá fizikai hozzáférést szerző kiberbűnöző megtekintse és exportálja a rögzített képernyőképeket.

A Recallt júniusban mutatták be a hamarosan piacra kerülő Copilot+ PC-kkel járó újításként, de már a bejelentés után módosításokat kellett eszközölni a működésében. Ugyan a Recall használata opcionális, és a felhasználók kiválaszthatják, hogy milyen jellegű pillanatfelvételek készítésére adnak engedélyt – az már erősen vitatható pont volt, hogy ugyan kikapcsolható, a Recall mégis alapértelmezetten aktivált funkció volt. Többek közt ezen állított a Microsoft, hogy az alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot legyen.